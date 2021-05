Daniel Bisogno casi fue despedido de Ventaneando

Pati Chapoy ha intercedido varias veces por un elemento de su programa: Daniel Bisogno, la última fue con el hoy fallecido Alberto Ciurana, quien quería correrlo desde diciembre de 2020, pero la confianza de Benjamín Salinas y algunos cambios en la empresa jugaron a su favor.

"Hoy día Daniel está en el programa, pero sí hubo algo que incomodó, me creerás que ni siquiera recuerdo qué fue lo que dijo y entonces se le descansó por órdenes de Ciurana. En enero me llega la información que lo quieren sacar de la televisora, yo les dije que no era el momento adecuado porque íbamos a celebrar 25 años, y que lo viéramos después, que con mucho gusto yo iba a hablar con Daniel, a decirle que le bajara a sus intensidades y que lo íbamos a resolver.

"Pasa el aniversario, se fija el día y una semana antes de la salida, Benjamín Salinas nombra a Rafa Ramírez como el director de la empresa, llevamos muchos años de conocerlo y Rafa llega un día al foro y me dice: ¿tú estás de acuerdo en que se corra a Daniel Bisogno? y yo le dije que no, que esa es una decisión de Ciurana".

Lo que ocurrió es que Rafa habló con Benjamín Salinas sobre la situación, pues lo que argumentaba Ciurana es que el programa solamente era sostenido por Pati Chapoy y Pedro Sola.

"Benjamín Salinas le dijo que la única que tenía la palabra y la decisión para correr a alguien de Ventaneando era Pati". Cuando Rafa le preguntó a ella qué quería, ella le pidió que se quedara.

La creadora de "Ventaneando" aseguró que Daniel supo todo lo que estaba pasando, pero dijo que no es la primera vez que alguien de la empresa quiere correrlo.

"Espero que le haya caído el veinte de que tiene que tener mucho cuidado con lo que hace fuera del programa, sobre todo si va a volver a pisar los intereses de la empresa o de algún ejecutivo, hay cosas que se pierden".

Y aunque Mara Patricia le respondió que de alguna manera así era el espíritu de Bisogno, Chapoy agregó.

"Sí pero ya a los 47 o 48 ya debe de entender porque no es la primera vez que algún ejecutivo quiere darle las gracias. Pues sí, es parte del programa, pero si continúa metiendo la pata…