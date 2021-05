Gustavo Adolfo Infante llama 'tapaderas' a Pati Chapoy y a Mara Patricia

Gustavo Adolfo llama a Pati y a Mara castañeda "tapaderas"

Gustavo Adolfo Infante dio de qué hablar el día de ayer lunes tras comentarios sobre Pati Chapoy y Mara Patricia Castañeda-

Dado que ambas entrevistaron a Enrique Guzmán y Vicente Fernández tras ser señalados por abuso y acoso, Infante considera que se han dedicado a "lavar" la imagen de los señalados.

"Allí tienen a Pati Chapoy y a Mara Castañeda que se juntaron, fíjate dije qué padre y qué bueno que las que lavan la imagen a Vicente Fernández -que le apretaba hasta las bubis a la chava-, entonces 'don Vicente le creo' y chilló, y la otra 'Enrique te creo'. ¿Por qué no hacen el club de apoyemos a los pederastas, a los abusadores de las mujeres, Mara y Pati?" a lo que agregó "Vergüenza, pena les debería de dar a estas señoras hacer este tipo de cosas, vergüenza les debería de dar emplear los medios de comunicación para apoyar a supuestos violadores y a Vicente lo vimos todos, ustedes creen que Vicente se equivocó al agarrarle en vez de la cintura las bubis, ¿por qué a Canelo lo agarró del hombro? ¿No es wey verdad?".

Gustavo Adolfo también denunció a Enrique Guzmán por falsas declaraciones, fraude procesal y amenazas públicas.

"Él me denuncia, entonces yo lo denuncio porque me tengo que proteger", aseguró.

Explicó que tras entrevista que realizó a Frida Sofía, Guzmán acudió a programas de televisión donde lo atacó verbalmente e hizo señalamientos como que iba a "romperle el hocico", según aclaró.

"Yo no soy guionista, no hago realities, yo soy un reportero que hace entrevistas... entonces, él me denuncia y yo lo denuncié penalmente" dijo en referencia a la entrevista de Enrique Guzmán en una emisión de Vetaneando.