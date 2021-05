Brandon Peniche habla de su salto de Televisa a TV Azteca

El actor y conductor Brandon Peniche comenzó su carrera en Televisa y era conocido por supuesta "fidelidad" con dicha empresa.

Sin embargo, recientemente abandonó la cuna y saltó a la televisora TV Azteca sin dar explicación alguna.

Por medio de una dinámica en sus redes donde sus seguidores le enviaban sus preguntas, una que destacó fue aquella que pedía una explicación sobre su salida de Televisa, siendo conciso y contundente.

"¿Que por qué deje televista?...me fui por no me sentía... me sentía estancado. Lo puedo decir. No me sentía valorado y no me arrepiento".

Recientemente, el actor de 34 años ha retomado la actuación hace apenas dos semanas se encargó de la cobertura especial de Miss Universo, además de haberse unido al elenco de conductores del programa matutino Venga la alegría.