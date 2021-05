Opaca violencia festejos del Santos en La Laguna

La noche del domingo se registraron diversos eventos que mancharon el pase a la final del Club Santos Laguna, con acciones de violencia de pseudoaficionados.

Mediante las diferentes redes sociales se han compartido videos e imágenes de disturbios en varios sectores de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. Uno de ellos exhibe a un grupo de jóvenes empezando una fuerte pelea campal en la avenida Morelos en el sector de bares y antros, donde mujeres y hombres se pelearon.

DENUNCIA VANDALISMO

Sumándose a los desastres que generaron fanáticos del Santos Laguna tras su pase a la final con el Cruz Azul, una lagunera denunció a través de redes sociales haber sido víctima del vandalismo de estos, pues un grupo de aficionados atacaron su vehículo, sin importarles que viajaba con un bebé.

Identificada como Ilse en Facebook, compartió la denuncia de su madre quien contó por medio de un video que al regresar a su casa le rompieron uno de los vidrios traseros de su vehículo, cerca de donde llevaba a su nieto en un asiento para bebés. "Esto es un reclamo porque yo también soy santista, pero no ando dañando cosas de otras personas. Regresando a mi casa me quebraron el vidrio, aquí traía al bebé de mi hija, si quiebran este otro (el de la ventanilla). le pegan. A mí me pegaron con una tapa de espuma".

Al borde de las lágrimas, la mujer expresa sentirse llena de miedo y coraje por la situación que tuvo que vivir al verse atacada por los propios fanáticos de su equipo.

"Tengo coraje y miedo de pensar que le hubiera pasado al niño si hubieran quebrado el vidrio. Estoy triste y decepcionada".

CAE DE AUTOBÚS

Entre las celebraciones en las calles de Torreón se registró un accidente en el que un hombre cayó desde lo alto de un autobús mientras festejaba junto a otros en el techo de la unidad. La escena que se volvió viral en redes sociales muestra un autobús de la ruta Matamoros-Torreón, llena de fanáticos del Santos que celebraban brincando encima del camión con banderas del equipo lagunero.

Sin embargo, al pasar por los cables de unos postes de luz, uno de los aficionados chocó contra estos, perdiendo el equilibrio y cayendo desde el techo. El sujeto que vestía de blanco terminó tendido en el piso donde testigos se acercaron inmediatamente a auxiliarlo.

SIN LÍMITES

Las autoridades en sus patrullas y camionetas también sufrieron de los estragos por los festejos, pues en redes se han exhibido a varios grupos de personas montadas en sus vehículos, golpeando los vidrios y lanzando basura.