Urge Mesa de Salud de La Laguna a evitar festejos masivos por 'santosmanía'

La Mesa de Salud de La Laguna urgió a las autoridades a diseñar un plan estratégico para evitar que en caso de que Santos Laguna obtenga el triunfo en el juego de ida de la final de la Liga MX haya concentraciones masivas de personas en las calles de Torreón y un relajamiento de las medidas sanitarias pues ello representa un alto riesgo de transmisión del COVID-19.

El coordinador de dicha agrupación, Alberto Salas Cepeda, indicó que el pasado domingo y tras el pase a la final del equipo albiverde, la "santosmanía" se desbordó en las principales vialidades de Torreón por lo que el Gobierno debe ser más firme y contundente con aquellas personas que violen las disposiciones de salud. Citó como ejemplo que una gran cantidad de aficionados santistas salió a festejar el fin de semana a algunos espacios públicos de la ciudad sin cubrebocas e ignorando el distanciamiento social.

"Es importante que todavía no bajemos la guardia para nada, que comprendamos que el peor escenario son los lugares cerrados o bien, grandes, con cúmulos de gente conviviendo entre sí, eufóricos, gritando, hablando, balbuceando y es cuando más se disemina esto. La gran mayoría (de las personas que festeja en las calles) contrario del estadio no trae cubrebocas, debemos de tener cordura. Comprendemos la euforia de la gente, comprendemos de dónde venimos, que la gente quiere ya entre comillas una normalidad, comprendemos lo que se está viviendo en el futbol pero no dejemos de desatender lo que nos ocupa ahorita porque el virus nos cobra", expresó.

El doctor indicó que el Ayuntamiento de Torreón, en coordinación con el Gobierno de Coahuila, deben implementar un plan estratégico a la brevedad además de que se deben privilegiar las celebraciones en caravanas vehiculares y no con reuniones masivas en espacios como la Plaza Mayor. Señalaron que también es importante controlar el aforo en bares y restaurantes para evitar la propagación y el contagio del SARS-CoV-2. "Cuanto antes tienen que implementar un plan para que se festeje con cordura y de acuerdo a los momentos que estamos pasando. Se puede hacer, pero es cuestión que se pongan pero a la de ya porque esto lo tenemos encima, ya es el próximo jueves".

Si no hay que salir, no salimos: Bernal

Tras la celebración de la afición santista en las calles de Torreón sin medidas sanitarias, el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal, dijo que la población tiene que evitar manifestaciones descontroladas de alegría pues ello puede reflejarse en una tendencia a la alza de nuevos contagios y hospitalizaciones en los próximos quince días.

El funcionario indicó que el estado tiene varias semanas en semáforo de riesgo epidemiológico en color verde pero advirtió que si la población baja la guardia y no atiende las recomendaciones de salud, la entidad podría regresar a semáforo en color amarillo o naranja y con ello las restricciones y el cierre de actividades deportivas.

“El llamado a la sociedad, tenemos que seguir acostumbrándonos a la nueva normalidad, cubrebocas, la sana distancia, si no hay que salir, no salimos y evitar las manifestaciones descontroladas de alegría”, expresó.