Moderatto 'aprovecha' pandemia para grabar su álbum por 20 Aniversario

"Hemos estado haciendo un chorro de cosas aunque parezca que no", comenta Marcello Lara, integrante de Moderatto.

El músico adelanta lo que viene para el grupo liderado por Jay de la Cueva. En el marco del año de su 20 aniversario vienen proyectos que saldrán a la luz en cuanto la pandemia lo permita.

"Aunque hicimos un autoconcierto y un par de shows online decidimos también hacer un disco nuevo que hemos estado grabando todo este tiempo que va a estar listo para cuando podamos salir a hacer gira", dice Marcello.

"Medio que no nos guardamos sino que nos reagrupamos, también cumplimos 20 años este 2021 como banda entonces queríamos preparar un nuevo disco para hacer una celebración con disco nuevo gira nueva y onda renovada y pura diversión de vuelta".

Marcello, también es conocido por su alter ego Burgerman, con el que esté 28 de mayo celebrará el Día Internacional de la Hamburguesa a través de una transmisión de más de diez horas por Instagram.

En adelanto de lo que viene de música de Moderatto explica que será un disco nuevo por completo; habíamos sacado canciones como sencillos en este tiempo pero en el caso del álbum es material inédito.

Lara comparte cómo se siente de que el grupo, que comenzó como una especie de broma y tributo al estilo de grupos como Kiss, tenga dos décadas trabajando.

"Por un lado sorprendidísimo porque 20 años lo dice uno muy fácil pero no, yo no me había dado cuenta de que habían pasado 20 desde que hicimos el primer show de Moderatto, eso te demuestra lo divertido que ha sido este tiempo", dice.

"Que pasen otros 20 más. Que somos una banda afortunadísima de poder decir que tenemos 20 años y seguimos siendo muy amigos, muy queridos y la gente sigue yendo a nuestros conciertos".

El grupo, fue el primero en ofrecer un auto concierto el año pasado con la primera reapertura que hubo en pandemia. Comenta que tienen planes de más shows en vivo.

"La idea es que este disco que estamos haciendo ya prácticamente está listo entonces no lo vamos a ir sacando ahorita porque lo queremos sacar y salir a tocar entonces ya que se reanuden las giras normales o como vayan a ser ahora, lo sacaremos", detalla.

"Nos gusta hacer cosas especiales, el auto concierto fue el primero para muchos en el país y eso nos gustó mucho. Hay un par de ideas antes de que acabe el año para shows".