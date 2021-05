Chiquis Rivera presume la 'firmeza' en sus glúteos

Este lunes, Chiquis Rivera sorprendió a sus fans de Instagram con un atrevido 'boomerang' desde alberca para anunciar el lanzamiento de su nueva crema y exfoliante de glúteos.

"Yo como muchas mujeres, sufro con celulitis en las piernas, al igual que en las pompas… por eso era muy importante para mí formular un producto que no sólo me ayude a mí, si no, también a otras mujeres que comparten este “dilema”. Especialmente en estas fechas de calor, que todas queremos andar con poca ropa o en bikini", escribió en su post.

En el material aparece Chiquis sentada a la orilla de la piscina 'sacudiendo' sus glúteos con las manos para mostrar la firmeza en ellos.

