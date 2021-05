VOZ DEL DIHABLO

En 1994, la banda de heavy metal sudamericana Rata Blanca editó su cuarto álbum de estudio, titulado: Entre el cielo y el infierno. En este disco, se contó con la participación de Mario Ian en las vocales. La letra apoya las teorías conspirativas; asegura que todo está controlado por el gobierno y los medios de comunicación, “hasta la guerra y la paz”.

El mundo de George Orwell dibujado en 1984 tardó un poco en llegar, pero finalmente está aquí. ¿Existe alguna forma de darle vuelta? No sé, pero al menos se le puede sacar provecho y, de ser posible, oponer algo de resistencia. No soy fan del Youtube, incluso ha habido ocasiones que llego a preguntar por algún contenido interesante en la red y aunque he intentado explorarlo, termina por aburrirme… o por volver a la música, la misma de siempre. Sin embargo, en largas jornadas de listas de reproducción mixtas, llegan a aparecer algunas cosillas interesantes. Hace unos años, “descubrí” (más bien, me la dieron a digerir) a una banda que a la fecha no me canso de escuchar: Insomnium. Hoy, en los tiempos en que el ‘software’ controla ala mente humana, me llegó su nuevo ‘single’sin pedirlo, TheReticent, y aunque la verdad no es nada del otro mundo, no he podido dejar de escucharlo.

La canción dura apenas cuatro minutos y medio y suena a lo que ha sonado la banda en los últimos años. Reflexiva, melodiosa, nostálgica, con una ambientación oscura, todo en blanco y negro. Lenta, que va poco a poco introduciéndonos en ese mundo del grupo finés del cual el nombre ya dice mucho. Hace unos cuantos años, cuando todavía había conciertos con público, Insomnium pisó México… hubo, incluso, la posibilidad de traerlo hasta la Comarca Metalera. Todo quedó en mero anhelo, frustrado ante la poca fe en la tan mal llamada “escena” de La Laguna.

Como sea, Insomnium se presentó en Monterrey y tampoco me animé a ir. Es de esas veces que todo queda en intención y al pasar de los años, uno se lamenta, se la menta, se lame…nta. El guitarrista de VilleFriman ha dicho sobre la nueva canción que tiene que ver con lo que ha vivido la humanidad a partir de la pandemia. “La gente ha perdido a sus seres queridos, trabajos y medios de vida… Ha sido reemplazado por el miedo, la ansiedad y la incertidumbre. Todos hemos sido forzados a vivir nuestras vidas en aislamiento, separado tanto física como mentalmente. Esta canción es sobre todos esos sentimientos. Un diálogo interno de esperanza y desesperanza. Durante este tiempo, la música ha sido una fuente de comodidad y consuelo. Algo en lo que confiar y regresar a... Y mientras, nos hemos vuelto retirados y reticentes…”.

Pareciera que esto se le da bien a Insomnium; es el segundo sencillo desde mediados de marzo, sin haber información aún sobre un nuevo disco, al menos no información clara o a la mano. Y mientras, Helloween presenta su tercer corte del tan esperado álbum homónimo, Fear of the Fallen, donde predomina la voz de Andy Deris y que no hace sino alimentar más la ilusión entre todos sus seguidores. Tiene buena pinta. Y todo esto gracias al internet y sus redes sociales que hoy nos tienen bajo control.

Cuenta la leyenda, que el cantante de este tema de la banda argentina de heavy metal más famosa(con casa en el oriente de la ciudad de Torreón), acudió en una ocasión al llamado del señor productor de Radiografía del Rock. Cuentan, también las malas lenguas, que el evento no tuvo el impacto que se hubiera pensado; volvemos al eterno retorno de nuestra querida y malograda escena lagunera. ¿Qué se le va a hacer? Aprovecho el espacio y momento para avisar que hoy, domingo a las 6:00 de la tarde, vuelve Radiografía del Rock con sus voces originales (y uno que otro colado) a través del 98.7 del FM o por la página de internet de la estación, por si gustan acompañarnos. Habrá ‘heavy metal’ y dos que tres sorpresillas en lo que hacen tiempo para ver el futbol.

Antes de despedirme esta vez, comparto una noticia con quienes pensaban asistir a alguno de los conciertos de Iron Maiden de este verano: la gira se pospone hasta 2022; ¡maldito covid! Sin embargo, esta nueva pausa le permitirá al grupo inglés encabezar algunos de los festivales importantes de Europa el año entrante y en una de esas, sorprendernos con nuevo disco. Así sea. Yo no sé si todo es parte de un plan perfecto o de una mugrosa conspiración, pero mientras tengamos un poco de voluntad, escapemos de la rutina. Escapemosde las normas que nos limitan la creatividad. Seamos libres de vez en cuando.

