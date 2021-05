Will Smith y la condición que habría impuesto para volver al DCEU

El 6 de agosto se estrenará una nueva película del Escuadrón Suicida bajo la dirección de James Gunn que contará de nuevo con la participación de algunos personajes de la entrega de 2016, tal como “Harley Quinn” interpretada por Margot Robbie, “Amanda Waller” (Viola Davis) y “Rick Flag” (Joel Kinnaman), por lo que fue una sorpresa para muchos saber que Will Smith no volvería con su papel de “Deadshot”.

Sin embargo, eso podría cambiar tras darse a conocer que el famoso actor podría retomar al personaje nuevamente.

Y es que después del fracaso de la primera película de The Suicide Squad, a Smith parece no haberle quedado ganas de volver a participar en una cinta del Universo extendido de DC, por sus siglas en inglés, DCEU.

Pero de acuerdo a declaraciones dadas por el periodista Daniel Ritchman, el histrión estadounidense de 52 años de edad, estaría dispuesto a cambiar de parecer, sólo si se cumple a cambio una condición.

El actor de Bad Boys solo volvería a actuar para la franquicia de DC si a su hijo Jaden Smith le ofrecen el papel de “Static Shock”, uno de los personajes de ficción más importantes en la comunidad afrodescendiente.

Según el medio We Got This Covered, la noticia ha sido polémica debido a que Will Smith seguiría incurriendo en el clásico nepotismo que impera en Hollywood, pues no sería la primera vez que el actor busca un estelar para su hijo. Este último alcanzó la fama desde muy temprana edad al participar en la cinta biográfica, En busca de la felicidad (2006), al lado de su padre.

Así que todo parece indicar que Will querría encargarse una vez más de la carrera cinematográfica de Jaden, como lo hizo también con películas como, The Karate Kid (2010) o After Earth (2013).

Mientras tanto, Will tiene algunos estrenos pendientes, tales como King Richard, donde interpretará al padre de las tenistas Venus y Serena Williams. Además hará de un famoso mafioso de Harlem en los años 70 y 80 en The Council. Sin olvidar que quiere hacer la cuarta entrega de Bad Boys y también firmó para la secuela de Bright.