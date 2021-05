'Gracias por las alegrías que nos diste de niños', dice 'Mudo' Aguirre a Matías Vuoso

A través de redes sociales, el exjugador de los Guerreros, Matías Vuoso dedicó un mensaje para la afición y el Club Santos por las muestras de cariño que ha recibido siempre, pero ahora más desde que Eduardo “Mudo” Aguirre le rindió homenaje en su festejo de gol.

“Hoy me quiero detener un poco y agradecer a la gente de Torreón ( más bien a la gente de santos en donde esté ) , por las muestras de cariño recibido durante siempre y más en las últimas dos semanas q el @laloaguirre146 festejo el gol de esa manera (no se si fue por el famoso baile del oso polar ), pero igualmente gracias Lalo .... pararme un Segundo también y felicitar al @clubsantos por llegar a la final y desearle lo mejor .... y vuelvo a la gente , sos un hincha más q espera el título y cómo siempre digo gracias por las muestras de afecto que se siguen dando aunque ya hace mucho q no juego , de ustedes siempre me lleve lo mejor y arriba santos” (sic), escribió “El Toro”.

Lalo, no tardó en dar respuesta al texto de Vuoso.

“Claro que fue el oso polar Mati, gracias por las alegrías que nos diste cuando éramos niños”, comentó.

Recordamos que en la semifinal de ida entre Santos y Puebla, Aguirre celebró su segunda anotación de la noche con el popular baile que caracterizaba los festejos de gol de Matías Vuoso.

No, no viste mal. Este es... ¡EL MUDO POLAR! Estuve así de cerca de echar la lloradita por la emoción. #VaPor7i #ModoGuerrero⚔️ pic.twitter.com/BdmNrzG1qS — Club Santos (@ClubSantos) May 22, 2021

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vicente Matias Vuoso (@matiasv30)