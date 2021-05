'Relevo en Banxico no será un gran viraje', asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que "para que todo mundo esté tranquilo" el relevo del gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, será un economista serio y con experiencia, que no dará un gran viraje a la política económica del Banco central.

"Vamos a proponer a un buen economista, con experiencia en el manejo de la economía y de las finanzas, una gente seria, responsable, que va a saber conducir al Banco de México para que se mantenga la estabilidad económica, no será un gran viraje, para que todo mundo esté tranquilo".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador reiteró que se cumplirá con el compromiso de respetar la autonomía del Banco de México y su gobierno no intervendrá en la política del mismo.

"Solo que ya concluye el periodo del gobernador y se tiene que llevar a cabo el cambio, no puede seguir él, independiente de la situación legal, necesitamos la renovación".

El presidente acusó que Díaz de León fue quien aprobó como titular de Nacional Financiera la entrega de un crédito de mil millones de dólares para la compra de plantas fertilizantes a precios elevadísimos.

"A él le tocó firmar el acuerdo, si fuese un técnico bueno hubiese revisado el contrato y se hubiera dado cuenta que no era una buena operación. Un buen servidor público es quien dice no, esto no está bien".