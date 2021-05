¿Cuál es la historia detrás de Entrégate, el éxito de Luis Miguel?

Luis Miguel fue quien prestó su voz para interpretar la canción Entrégate, que grabó para su disco 20 años en 1990.

Pero el tema romántico es autoría del compositor español Juan Carlos Calderón, autor de otros temas como Eres tú y quien ya había trabajado previamente con "El Sol" en trabajos como su disco Palabra de honor, de 1984.

Incluso antes del lanzamiento al mercado, Luismi ya había sorprendido a sus fans con un adelanto de la canción. En un video que ronda en YouTube y donde Luis Miguel se encuentra en Viña del Mar menciona:

"Vengo de grabar mi último disco y hay una canción que yo quiero saber qué opinan las 'incondicionales' de ella. Lo que pasa es que mis músicos no lo tienen montado con música, pero el título es Entrégate", menciona un Luis Miguel veinteañero.

"Yo no sé si debo pero a lo mejor hasta cantaría sin música y todo", agrega para cantar al público por primera vez y a capella la canción.

Antes de también cantar Tengo todo excepto a ti (que iba a ser el primer sencillo del disco), Luis Miguel cuestiona si no será una letra muy romántica.

"¿Se les hace muy romántico eso o mejor no la canto?".

También en YouTube hay usuarios que han subido la versión en inglés de esta canción titulada Before the dawn, pero que no alcanzó el mismo éxito.

Además de la grabación del 90, también se le puede escuchar en el álbum El concierto, como parte del popurrí de sus 20 años y tour grabado en vivo en el Auditorio Nacional.

El tema dio título al penúltimo episodio de Luis Miguel, la serie, que se transmitió por Netflix la noche de este domingo y donde vemos a Luis Miguel, ya con el problema de oído a causa de un accidente, batallando para alcanzar las notas de esta canción mientras estaba en su estudio de grabación.