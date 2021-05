'Tengo coraje y miedo', dice lagunera víctima de vandalismo de fanáticos del Santos Laguna

Sumándose a los desastres que generaron fanáticos del Santos Laguna tras su paso a la final que se celebrara el próximo fin de semana, una lagunera denunció a través de redes sociales el haber sido víctima del vandalismo de estos, pues un grupo de aficionados atacaron su vehículo, sin importarles que viajaba con un bebé.

Identificada como Ilse Sánchez en Facebook, compartió la denuncia de su madre quien contó por medio de un video que al regresar a su casa le rompieron uno de los vidrios traseros de su vehículo, cerca de donde llevaba a su nieto en un autoasiento para bebés.

"Esto es un reclamo porque yo también soy santista, pero no ando dañando cosas de otras personas. Regresando a mi casa me quebraron el vidrio, aquí traía al bebé de mi hija, si quiebran este otro (el de la ventanilla) pues le pegan. A mí me pegaron con una tapa de espuma".

Al borde de las lágrimas, la mujer expresa sentirse llena de miedo y coraje por la situación que tuvo que vivir al verse atacada por los propios fanáticos de su equipo.

"Tengo coraje y miedo de pensar que le hubiera pasado al niño si hubieran quebrado el vidrio. Estoy triste y decepcionada".

Asimismo Sánchez compartió fotografías de los daños que sufrió el vehículo.