'Hay días difíciles'; Fernanda Castillo revela que sufre problema de salud

Cuando todo parecía ir mejor en la vida personal de la actriz Fernanda Castillo, un anuncio en su cuenta de Instagram alertó a sus seguidores, pues comentó, sin adentrarse en detalles, que un problema de salud afectó su estado anímico.

"Hay día difíciles... Días de miedo, de dolor físico y emocional, de cansancio, tristeza y frustración. ¿Cómo se le hace para salir de esos días en que todo se siente como que la vida está ensañándose contigo?

"Lo pregunto porque no lo sé. Mis últimos días los he pasado con un problema de salud que me ha hecho sentir impotente y enojada, y preguntarme muchas veces ¿Por qué a mí? Tal vez la respuesta es: ¿Porque no?", escribió en su red social.

Pero no fue todo, ya que también relató que no escribía esto para crear preocupación y aclaró, también, que no era COVID-19 ni nada que ver con su postparto.

"Ni para recibir aliento (aunque siempre agradezco sus buenos deseos y mensajes), lo pongo aquí porque a veces pareciera que de este lado todo es perfecto y es todo menos eso. Aquí también hay días como esos, días difíciles que esperas acaben pronto, como los que a veces también tienes tú", se leyó en un tono más melancólico.

Las muestras de apoyo y ayuda no se hicieron esperar.