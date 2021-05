Aumenta Durango en nivel de deuda

Luego de tres años de mantenerse con un nivel de deuda sostenible en el Sistema de Alertas de las entidades federativas, Durango pasó a un nivel de endeudamiento en observación, siendo el único estado que se adhirió a este grupo en el que ya estaban otras cuatro entidades (Nuevo León, Quintana Roo, Chihuahua y Coahuila).

Esto con base en el último informe de Fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el cual se basa en la información de la Cuenta Pública de las entidades federativas 2019 (la última disponible) y el cálculo de los indicadores del Sistema de Alertas, a través del cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público clasificó a 26 entidades en un nivel de endeudamiento sostenible, a cinco en observación y ninguna está en el nivel elevado. Asimismo, se precisa que la evaluación excluyó a Tlaxcala debido a que no tuvo financiamiento ni obligaciones inscritas.

CRECIÓ LA DEUDA

En el informe de la ASF se precisa que durante 2016, 2017 y 2018 Durango se mantuvo en el nivel de endeudamiento sostenible, mientras que en 2019 pasó al nivel de endeudamiento en observación.

Asimismo, en el apartado relativo a los municipios, en Durango hay 31 con endeudamiento sostenible, cuatro en observación y ninguno en nivel elevado, sin embargo, cuatro municipios no entregaron información o fue insuficiente para llevar a cabo la medición, quedando uno pendiente de ser clasificado ya que solo se contemplaron 38.

Por otro lado, en el documento del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda, actualizado al primero de marzo de 2021, se establece que Durango pasó del color verde al amarillo en el semáforo, por dos de los tres indicadores contemplados: Servicio de la deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre disposición; y Obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales.

ATRIBUYEN A RECORTES FEDERALES

Al reconocer que Durango pasó del semáforo verde al amarillo en endeudamiento a corto plazo, el Subsecretario de Ingresos del Estado, Julio César Arce Valencia, enfatizó que en la deuda a largo plazo se mantiene el color verde.

"El hecho de que nosotros estemos acudiendo ahorita a deuda en el corto plazo y que se haya solicitado un crédito el año antepasado para efectos de hacer obra pública obedece principalmente a la disminución que hemos tenido de los programas orientados precisamente al apoyo en materia de obra pública a los gobiernos de los estados. La desaparición del Ramo 23, la caída en años pasados de las participaciones federales obligó a la gran mayoría de los estados, incluyendo Durango, a acudir a financiamientos a largo y a corto plazo".

"Sin embargo, fue un buen momento, principalmente el crédito a largo plazo porque el de mil 700 y fracción de millones nos va a permitir de alguna forma que la economía no caiga tanto como se vio a nivel nacional, por un lado y por otro lado para que la reactivación económica se pueda dar de forma más acelerada que en otros estados", indicó.

Dijo que este crédito que se aprobó, por mil 760 mdp, permitirá al gobierno apoyar al sector de la construcción que es el que detona el crecimiento económico de cualquier región, "lo segundo tiene que ver con que vamos a acelerar el crecimiento de la economía en Durango y lo tercero es que para efecto de las participaciones federales se mide no nada más el crecimiento económico sino también el nivel de población y la recaudación propia que tengamos. Entonces si andamos bien en crecimiento y andamos bien en recaudación propia seguramente eso va a mejorar nuestro indicador para efectos de la repartición de las participaciones federales y eso en el corto y en el mediano plazo va a beneficiar al estado", señaló.

Enfatizó que "la deuda no siempre es mala" y en el caso del crédito a largo plazo Durango sigue en verde, "lo único es en el créditos a corto plazo traemos ya un amarillo que implica que tenemos que tener cuidado de no sobrepasar los límites de endeudamiento que nosotros tenemos señalados de acuerdo a la ley de Disciplina Financiera, hemos tenido cuidado en eso".

No obstante, reconoció que se seguirán pidiendo créditos a corto plazo por el déficit que se arrastra desde el inicio de la actual administración de dos mil 600 millones de pesos, "pero esto no significa de ninguna forma que vayamos a dejar de cumplir los compromisos que tenemos como Gobierno del Estado".

Se prevé que al terminar la administración se deje en ceros la deuda a corto plazo que son créditos revolventes de entre 800 mdp y mil mdp, que se pagan y se vuelven a solicitar "para efecto de darle mayor agilidad al flujo de efectivo que manejamos en el Gobierno del Estado".

Y reiteró que prácticamente todos los estados tuvieron que aumentar su endeudamiento orillados por la baja de participaciones y otros recursos.

"Aquí la situación más importante es no estar en semáforo rojo como el caso de Coahuila o el caso del estado de Veracruz que ellos sí en la semaforización que de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera establece la Secretaría de Hacienda, sí estaban en rojo. Cuando se está en semáforo rojo prácticamente no se tiene acceso a financiamientos porque ya hay un sobre endeudamiento por parte del Estado, no es el caso de Durango nosotros seguimos en semáforo verde en créditos a largo plazo y traemos un semáforo amarillo que a veces se torna verde, dependiendo del nivel de endeudamiento que traigamos pero en créditos en el corto plazo", concluyó.