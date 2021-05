Durango gana boletos para los Juegos Nacionales CONADE

Durante el primer día de actividades, los púgiles duranguenses José Alfredo Hernández, Gael Parga, Hugo Jahir Barrón y David Rodríguez, conquistaron su boleto a los Juegos Nacionales CONADE 2021, sobre el ring del Palacio de los Combates de la Perla del Guardiana.

Alfredo Hernández fue el primero en conquistar su boleto tras vencer al zacatecano Derek López por Réferi Suspende Combate (RSC) en los 66 kilogramos.

El segundo en lograrlo fue Gael Parga al imponerse a Marco Domínguez en medio ligero, imponiéndose también a un rival de Zacatecas.

Por su parte Hugo Jahir Barrón fue decretado ganador por ausencia de rival, algo que no ocurre en el boxeo. Y es que su contrincante no pudo subir al cuadrilátero por no contar con el calzado apropiado.

El último en obtener su lugar al Nacional, fue el lerdense David Rodríguez quién venció a Miguel Mena por decisión unánime en la categoría de más de 80 kilogramos.

En otros resultados de duranguenses, Algen Daniel Meraz derrotó a Manuel Valdez, en tanto que Alan Alarcón logró avanzar a la siguiente ronda tras derrotar a Aldo Martínez.

En tanto que Carlos Moreno pudo acceder a la final al imponerse a Gerardo Valencia, mientras que el lagunero Jesús Castorena no tuvo problemas para imponerse a Raúl Reyes por RSC.

En otros resultados Jaime Valdivia, superó a Eduardo Ortiz, lo propio hizo Arturo de la Cruz, en tanto que David Meléndez derrotó a Bryan Ramírez.

La única peleadora que vio acción en el primer día, fue Sara Rocha que cayó ante la zacatecana Yadira Segovia.