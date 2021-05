The Weeknd arrasa en los Billboard Music Awards

La noche de ayer se vivieron los premios Billboard Music Awards contando con emotivos momentos tras reconocimientos y numerosas presentaciones que se encargaron de encender el escenario. Grandes como Bad Bunny, BTS, Karol G y Doja Cat fueron algunos de los que destacaron gracias a la presencia que poseen dentro de sus presentaciones.

Entre los momentos más destacados, y que encendieron los corazones de los espectadores, estuvo el reconocimiento dado a la cantante P!NK, llevándose el premio ícono, que acompañó con un espectáculo donde dejó en evidencia que el motor de su carrera es su familia, dado que con ella participó su hija pequeña, Willow Sage Hart, con un performance de danza aérea.

La intérprete fue homenajeada dado el trabajo que ha realizado dentro de una larga trayectoria, premio que fue presentado por Bon Jovi, provocando los aplausos del público.

Otro de los que se robaron la atención de los presentes y los espectadores más lejanos fue el artista Drake, quien fue galardonado con el premio honorífico como artista de la década, que recibió acompañado en el escenario junto a su hijo.

"Soy muy malo recibiendo halagos", dijo abriendo su discurso, "tengo consciencia de lo que es mi música y lo celebro... estuve tan poco seguro de cómo hacerlo (...) me siento tan afortunado, me mantengo despierto todas las noches con el miedo de perder todo. Seré honesto con ustedes, no sé cómo llegué aquí, estuve muchas horas analizando qué hice mal, pero esta es la vez que creo que hice algo bien". "Te quiero dedicar esto a ti", manifestó mientras cargaba a su hijo.

LOS PROTAGONISTAS DE LA VELADA

Dentro de las diversas premiaciones fueron dos las figuras que destacaron como las favoritas, los intérpretes Bad Bunny y The Weeknd.

The Weeknd, nominado a 16 premios Billboard, fue seleccionado como mejor artista masculino, mejor artista R&B y mejor artista Hot 100. Fue su canción "Blinding Lights" la canción número uno del 2020, ganó también mejor canción de radio, mejor canción de R&B y mejor canción del Hot 100, mientras que su álbum "After Hours" ganó como mejor álbum de R&B.

"Quiero agradecer a mis compañeros nominados. Ha sido un año oscuro y ustedes me dieron la luz y un escape en la música", sostuvo en su discurso de agradecimiento.

Por otro lado, Bad Bunny recibió reconocimiento como mejor artista latino favorito; también le fue otorgado el premio a mejor canción latina por "Dakiti", junto a Jhay Cortez, y mejor álbum por "YHLQMDLG".

"Muchas gracias a los fanáticos del mundo, en especial mi gente latina que siempre me ha querido y apoyado".

Otros de los ganadores destacados fueron BTS como mejor grupo, Taylor Swift como mejor artista femenina y Billboard 200, Machine Gun Kelly como Mejor álbum de rock y "Dynamite" de BTS como la canción más vendida.

Entre otras presentaciones manifestadas por internautas como favoritas estuvo la aparición de Bad Bunny, la banda ochentera Duran Duran y el cierre de los Jonas Brothers.