Pink junto a su hija y más momentos destacados de los Billboard Music Awards 2021

Este fin de semana se llevaron a cabo los Billboard Music Awards 2021 para reconocer a lo mejor de la industria musical, teniendo como gran favorito a The Weeknd.

Como cada año estos galardones ofrecen un gran espectáculo. Esta vez, debido a la pandemia del COVID-19, las cosas han cambiado un poco, pero ante el avance de la vacunación en Estados Unidos es que diversas personas se pudieron dar cita en el Microsoft Theater de Los Ángeles para apoyar a sus artistas favoritos.

Desde muy temprano se pudo apreciar la llegada de algunas celebridades, quienes no escaparon de las cámaras de los fotógrafos, tal fue el caso de Alicia Keys, Doja Cat, Surf Mesa, Kehlani, All Time Low y H.E.R., entre otros.

La gala previa al gran evento lo dominó The Weeknd, quien se llevó siete galardones al que se sumó el del Top Hot 100 Artist, el cual fue revelado por Lil Rel Howery. Detrás de él se podría ver a una gran cantidad de personas, así como en el momento en que las estrellas, incluso Nick Jonas, subían al templete para agradecer el galardón que habían merecido.

The Weeknd se posicionó como el artista más laureado en esta edición, triunfando incluso en las categorías Top Hot 100 Artist y Top Hot 100 Song Presented by Rockstar.

Así cuando él salía, vestido con gabardina negra, camisa blanca y una corbata oscura, las personas sacaban su celular para intentar tomar la mejor captura o bien mostraban su algarabía por estar cerca de la estrella.

Sin embargo uno de los momentos que más enterneció a todo el público fue cuando la cantante P!NK subió a dar un espectáculo marcado por el amor a la familia, pues participó junto a ella su pequeña hija Willow Sage Hart con un show de danza aérea.

P!NK, reconocida por el certamen con el Icon Award por el trabajo que ha hecho en su carrera, enterneció las redes sociales de inmediato e incluso la cuenta oficial de los Billboard Music Awards aplaudió esa colaboración.

"P!NK nos acaba de dar muchas razones por las que ella es nuestra ícono", afirmó en otra publicación donde se refirió al acto.

La intérprete nacida en Pensilvania, Estados Unidos, recibió el galardón de manos de Jon Bon Jovi, algo que provocó de inmediato los aplausos de todo el público. Inmediatamente dio un mensaje de agradecimiento.

Otro de los momentos que más sorprendió a los espectadores de la transmisión de la premiación en Estados Unidos fue cuando Michelle Obama, exprimera dama de Estados Unidos, dio un mensaje para presentar la presentación de Alicia Keys.

"Alicia, eres una luz tan brillante con una fuerza singular. Tú me inspiraste a mí, a mis hijas y a millones de fans alrededor del mundo. Por ello es que no puedo estar más emocionada de presentar a ustedes a la única Alicia Keys", fueron las palabras de la política estadounidense.