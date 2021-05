Aislinn se sincera sobre su divorcio

La actriz Aislinn Derbez se separó del actor Mauricio Ochmann en noviembre del año 2019, según reveló en su podcast "La magia del caos", y tras dicho suceso, la hija de Eugenio Derbez se ha sincerado, dejando ver un poco del proceso por el que pasó.

Durante la segunda temporada en "De viaje con los Derbez 2" Ailinn y Alessandra Rosaldo compartieron una íntima platica, donde el nombre Mauricio, o "Max", como lo llamaba la familia, salió a relucir.

Aislinn admitió que, para ella, haberse divorciado de Mauricio fue el acto de amor más grande hacia el padre de su hija. "Me di cuenta, dije 'ahí está la verdadera prueba de amor, porque si yo digo que lo amo, y si es amor de verdad, entonces voy a tener la capacidad de amarlo donde esté, con quien esté, donde quiera estar y poder seguir la relación, diferente, pero seguirla teniendo", confesó al borde de las lágrimas.

Por otro lado, Alessandra le confesó que tanto ella como su padre estuvieron muy preocupados por su bienestar, dado que no la veían bien. "Te vi desgarrada y estuvimos muy preocupados por ti, pero también vi que no te aferraste a no perderle, no te agarraste de él, no le suplicaste, o sea, respetaste que no quería estar más y lo viviste", le dijo.

Luego de ello, tanto Alessandra como Aislinn reflexionaron sobre el drástico cambio que fue no tenerlo con ellos durante la segunda temporada.

Alessandra le confesó que no creía que fuera a ser una ruptura definitiva, explica que se imaginaba que no estaría de regreso juntos en la segunda temporada por lo mal que la pasaron durante la primera.

"Nunca imaginé que tú y Max ya no iban a estar juntos", a lo que Aislinn respondió: "no manches, yo menos. Es lo último que hubiera imaginado que iba a pasar en mi vida. Fue muy doloroso".

La relación de Mauricio y Aislinn fue una de las más aplaudidas por los internautas, por lo que su rompimiento representó uno de los sucesos que marcaron la vida de Aislinn no únicamente por la separación, sino porque la actriz no se imaginaba todo lo que vendría después.

CHARLA ÍNTIMA

Durante su último episodio del podcast "La magia del caos" donde se dedica a hablar con diferentes personalidades sobre los disturbios que han marcado su vida, Aislinn mantuvo una íntima platica con la actriz Camila Sodi, donde ambas compartieron parte de sus experiencias tras haber atravesado por un divorcio.

Camila, quien estuvo casada con el actor Diego Luna y con quien tiene dos hijos, se divorció hace siete años, lo que las llevó a tener una plática donde ambas parecían entenderse.

Entre los diferentes temas que tocaron, se destacó el detalle de la separación. "Es horrible, es un proceso muy doloroso", dijo Aislinn, mientras ambas estuvieron de acuerdo en lo difícil que fue romper con un sistema de creencias, dado que ambas pasaron por un duelo donde tuvieron que aceptar que la familia que les "habían enseñado" que tenían que tener no fue lo que les tocó.

Aislinn reconoció que un divorcio es un evento en la vida que no se lo desea a nadie que tenga hijos, como en el caso de ella y Mauricio, que comparten una hija de dos años y medio en común.

Por su lado, Camila le compartió su experiencia luego de la separación. La actriz reconoció que parte de que su matrimonio haya terminado se debió a que ella era muy joven cuando contrajo matrimonio.

"Las herramientas que tomas y lo que vas aprendiendo a lo largo de tu vida es lo que te hace cambiar tu concepto del amor y de las relaciones. Tomar eso es lo que te ayuda a escoger si quieres seguir ahí o no".

LA MATERNIDAD

Para Aislinn, el aspecto que cambió el rumbo de su vida fue haberse convertido en madre, sin embargo, aunque ella suele mostrar en sus redes su "mejor versión", en dicha plática dejó ver un poco de las inseguridades con las que tiene que lidiar por ser figura pública, pero, principalmente, por ser madre.

"Es la educación que recibimos en Latinoamérica, una madre abnegada, que da todo por sus hijos", dijo Camila. A lo que Aislinn tajantemente respondió: "Sí, claro. Te hacen pensar que una madre que sufre, es una buena madre".

Dicho comentario hizo que usuarios en redes sociales manifestaran su sentir hacia dicho comentario.

Cabe destacar que el tema en la conversación tuvo lugar luego de que Aislinn le preguntara a Sodi si alguna vez había sentido que se había abandonado a sí misma, ya sea por sus hijos o por su trabajo (Camila mencionó que luego de su divorcio tuvo una sobrecarga de trabajo que paró debido a la pandemia), Sodi aclaró que sí había sentido ese abandono, pero más que por su trabajo, fue la maternidad que tenían que alcanzar, con lo que Aislinn estuvo de acuerdo.

Derbez había mantenido un perfil "limpio" para los medios y para sus seguidores en redes sociales, sin embargo, en dicho episodio de su podcast admitió la dureza con la que se le juzgó por parte de estos luego de su ruptura.

"Para mí fue muy impactante, no estaba acostumbrada a recibir tanto hate por parte de los medios".