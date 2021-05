Obtienen primer lugar nacional

Este fin de semana en la Universidad Vizcaya de las Américas se otorgó el reconocimiento al mejor campus a nivel nacional y fue el plantel de Torreón el primer lugar de los 32 que hay a lo largo del país.

Cada año, dentro de la Universidad Vizcaya de las Américas, el consejo directivo a cargo de los rectores hacen una exhausta valoración para definir cuál es su mejor plantel. En la entrega del reconocimiento estuvo el rector, Jorge Richardi Rochín; el vicerrector académico, Ismael Lechuga Rodríguez; y la directora del campus Torreón, Laura Elizabeth Montemayor Cobas; quienes fueron los encargados de develar la placa que otorga la institución al mejor campus del año.

Por parte de las autoridades universitarias se entregaron al campus Torreón dos reconocimientos que constan de una placa y se entregó el trofeo del "Águila de Plata", presea que eventualmente estará al cuidado del plantel lagunero durante un año. Cabe destacar que es la primera ocasión que se otorga el 'Águila de Plata'.

Si hay algo que se caracteriza dentro del sistema Vizcaya, es la excelencia académica, y el rector por medio de estas entregas de reconocimientos, busca que sus planteles compitan de forma sana por obtener tan importante logro.

La Universidad Vizcaya de las Américas está situada en el ranking 37 de las 100 mejores universidades de México, de acuerdo a una lista que hace la revista "Guía Universitaria", donde evalúan cerca de 3 mil universidades.

"Mi llamado a los jóvenes y a los que estaban estudiando antes de la pandemia es que no desistan de sus sueños, que la vida así es, no es fácil, en la vida siempre vamos a encontrar obstáculos y situaciones adversas, pero lo que distingue a las personas es esa facilidad de sobreponerse a las adversidades. Jóvenes, no dejen de estudiar, no dejen de prepararse, la vida continúa, tenemos que ser capaces de sobreponernos, el tiempo les va dar una gran recompensa, requerimos gente capacitada para sacar al país adelante, así que retomen sus estudios", comentó Jorge Richardi Rochín, rector de la Universidad Vizcaya de las Américas, institución que abrió sus puertas en 2016 y desde entonces se ha comprometido con la educación de los laguneros, ofreciéndoles una amplia oferta educativa.

"Fue el año más difícil, donde perdimos seres queridos, pero esas barreras no impidieron que saliéramos adelante y va a sonar muy trillado, pero somos guerreros, somos de La Laguna y no nos rendimos a pesar de las adversidades, mis respetos y agradecimientos con toda la gente aun con pandemia, siguió confiando en nosotros", concluyó Laura Elizabeth Montemayor Cobos, directora de la Universidad Vizcaya de las Américas, campus Torreón.