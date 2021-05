Situación del sector agro se agrava: CNC

El dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Madero, José Álvarez, manifestó que la sequía ha causado grandes afectaciones a los productores de ganado de traspatio y agricultores de temporal; lo cual, aunado a la cancelación de los programas de apoyo al campo por parte de la Federación, ha agudizado la situación que enfrentan los campesinos.

Expresó que en diversas regiones de Coahuila se han registrado precipitaciones pluviales en los últimos días, permitiendo el acopio en los abrevaderos de las regiones donde la ganadería es la actividad principal, lo que significa un respiro para los productores de ganado de traspatio, principalmente cabras. Sin embargo, en La Laguna la situación es muy diferente.

"En la Laguna nos está pegando muy fuerte: no ha llovido y la situación se complica para los que sacan las cabras al pastoreo, porque no tienen a donde llevarlas; en el monte no hay comida para esos animales y luego les pagan muy poco por la leche", señaló.

El dirigente cenecista enfatizó que, de acuerdo con algunos investigadores, este año se experimenta la peor sequía en 30 años; sin embargo, hasta el momento no ha habido una acción contundente para mitigar la difícil situación de los campesinos y ganaderos.

"Por muchos años se manejaban los recursos extraordinarios para mitigar situaciones como esta; cuando la naturaleza provocaba algunos estragos como una sequía, inundación o helada, se solicitaba la declaratoria de emergencia; pero ahorita ya no sabemos qué va a pasar porque no hay recursos", explicó Álvarez.

Finalmente, afirmó que "la naturaleza no perdona" y que, en las últimas décadas, cada año se han registrado situaciones distintas; pero aun así los campesinos "se avientan a sembrar" o los caprinocultores "a hacer lo necesario para seguir subsistiendo"; pero, ante el poco apoyo que hay, muchos desisten y optan por rentar las tierras o vender los animales.