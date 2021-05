El despertar de Ayrton en el momento preciso

- La paciencia que ha tenido Santos Laguna en el caso de Ayrton Preciado comienza a rendir frutos para los Guerreros de Guillermo Almada, pues el ecuatoriano ha destacado en los últimos encuentros de los verdiblancos, tanto en la generación de llegadas, como apareciendo en el marcador.

El ecuatoriano, refuerzo más costoso en la historia del equipo, estuvo muchos meses alejado de las canchas debido a diferentes lesiones, incluso también dio positivo a COVID-19 durante el transcurso del actual torneo.

LLEGADA

Preciado llegó como refuerzo para el torneo Apertura 2018, y en aquel certamen tuvo participación en 14 partidos, pero solo tres como titular, acumulando apenas 479 minutos de juego y sin marcar goles, aunque en el torneo de Copa de ese año anotó un tanto en tres juegos.

En el Clausura 2019 vio participación en diez partidos, 8 como titular, y marcó un par de goles. El primero fue en la jornada 7 cuando los Guerreros derrotaron de visita 2-1 al Cruz Azul; el ecuatoriano aprovechó un error defensivo del zaguero Pablo Aguilar y superó a Jesús Corona para conseguir su primer tanto con Santos en Liga MX.

Una jornada después volvió a aparecer en el marcador anotando el segundo tanto en la goleada 4-0 sobre Toluca en el Estadio Corona.

SE LESIONA

Después llegó el "calvario" de las lesiones y no pudo ver minutos con el primer equipo en el Apertura 2019; luego en el cancelado Clausura 2020 apenas sumó 16 minutos en cancha en par de partidos y en el Guardianes 2020 no tuvo actividad, aunque la directiva santista había externado que esperaban contar con el ecuatoriano para finales de dicho torneo.

Preciado tampoco pudo iniciar el actual Guardianes 2021 y debutó hasta la jornada 8 en la Sub-20; con la filial, el ecuatoriano marcó cuatro tantos en igual número de encuentros.

AL FIN REGRESA

Ayrton al fin volvió a la cancha con los Guerreros en Liga MX en la jornada 14 cuando Santos cayó como visitante 1-0 ante Querétaro. Inició los otros tres duelos de los Guerreros aunque no se pudo hacer presente en el marcador y se le notaba falto de ritmo.

En la reclasificación terminó con su larga sequía anotadora marcando un tanto en la goleada 5-0 sobre Querétaro. El ecuatoriano recibió un buen pase de Diego Valdés y derrotó al arquero visitante con disparo colocado al poste izquierdo para el segundo gol de los Guerreros.

En la ida de los cuartos de final ante Rayados, Preciado apareció en el segundo tiempo para aprovechar un balón a la deriva y marcar el tanto que le dio a los verdiblancos la victoria 2-1 y que provocó la locura de los aficionados en el Corona.

Tras irse en blanco en el partido de vuelta contra Rayados, Ayrton marcó el tercer gol ante Puebla nuevamente aprovechando un balón a la deriva en el área chica poniendo a los Guerreros con un pie en la final tras la victoria 3-0.

Previo al inicio de la serie ante Monterrey, Preciado habló de su sentir tras su regreso a las canchas tras su prolongada ausencia.

"Estoy feliz, primero porque había trabajado para esto. Luego de las lesiones, me dediqué a trabajar durante las vacaciones, me preparé porque sabía que mis compañeros estaban por encima de mi nivel, ellos me sacaban mucha ventaja, pero me sentía con esa confianza de haberme preparado para hacer una buena pretemporada. Confío mucho en el plantel, siempre supe que haríamos un buen torneo y estamos aquí por méritos de nosotros", destacando que el objetivo del equipo "siempre ha sido ser campeón".

6 GOLES apenas permitieron los de Guillermo Almada en 8 cotejos que jugaron lejos del Corona.