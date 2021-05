¿A quién no le han roto el corazón en algún momento de la vida? Eso lo sabe bien Sandra Echeverría, quien antes de encontrar el amor con Leonardo de Lozanne tuvo varias relaciones fallidas que la lastimaron, pero a su vez la hicieron más fuerte.

Con motivo de la salida de su sencillo Desaparecer, en el que ahonda en dicha situación, la actriz y cantante ofreció una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón en la que se sinceró y dijo que "muchas veces me rompieron el corazón".

Sandra de igual manera reveló que le encanta el calor, tan es así que no dudaría en vivir en la Comarca Lagunera, tierra en la que cuenta con grandes amigos, como Pablo Montero o el mismo Mario Domm, quien acaba de darle una nueva canción.

´¿Cómo estás?

Muy contenta de saludar a toda la gente de Torreón. Me muero por irlos a visitar. Amo el calor, así que yo sería feliz viviendo en La Laguna con ese calorcito que hay.

´Estás de estreno gracias al tema Desaparecer. ¿Es tu incursión en el género regional mexicano?

La verdad es que no, en realidad ya había sacado un disco de covers de música mexicana. Canto ranchera desde que tengo nueve años, a los 14 estuve en un concurso de canto y gané el primer lugar. La música ha sido parte de mi vida desde muy chica y sobre todo el género regional.

Crecí escuchando a los grandes como José Alfredo Jiménez, Aída Cuevas o Lucha Villa. Ya tenía muchas ganas de hacer un disco inédito de canciones mexicanas y me acerqué a la disquera Seitrack; me dio luz verde y me firmó. Me hicieron un disco maravilloso de 14 canciones y la punta de lanza ha sido Desaparecer.

´En el norte del país manda dicho género; es de suponerse que estás consciente de ello.

Claro, por eso también quiero ir a Torreón, no solo por el calor.

´¿Qué buscas transmitir con Desaparecer?

Esta rola entró casi al final del disco. La mandaron Carlos Flores y Luis Carlos Monroy, dos compositores maravillosos. Cuando la escuché con arreglos musicales dije 'wow, esta rola es perfecta', y es que tiene una fusión que yo quería reflejar, que es mi tradicional mexicano con algo norteño.

Tiene una letra fuerte, feminista y de superación personal. La rola nos dice que a veces un golpe te deja inconsciente, sin embargo, por fortuna una siempre logra reponerse y luego vemos a las personas que nos dañaron y ya no sentimos nada.

´¿Esto te ha ocurrido?

Claro que sí. He tenido que besar algunos sapos. Obviamente me rompieron el corazón de más chica y todo; espero que esas personas se arrepientan el día de hoy. Todos tenemos malas historias en algún momento de nuestras vidas y gracias a esas malas historias llegamos adonde estamos hoy en día, ya que nos hacen volvernos más fuertes.

´¿Qué otros temas vienen en el material?

Están buenísimos. Tengo rolas de José Luis Roma, como una que se llama Mi culpa; su letra es muy actual, muy nueva. Tengo otra melodía de Mario Domm, que es ranchera y se llama No te fue suficiente; es muy triste y muy bonita. Hay otras melodías que se compusieron vía Zoom por esto de la pandemia; una de ellas se llama Vete mucho adonde quieras.

´¿Cuándo sale el disco completo?

Voy a estar dando a conocer rola por rola. Espero que para finales de este año o inicios de 2022 aventemos el disco entero.

´¿Te visualizas como una reina del regional, al estilo de Ana Bárbara o las fallecidas Selena o Jenni Rivera?

Yo las admiro a todas ellas. Yo creo que mi género es más ranchero. No me gustaría compararme con ellas, porque las admiro, pero seguiré los pasos de cada una. Ojalá y en algún momento se me considere como una de las representantes de la música mexicana.

´¿Has estado al pendiente de la bioserie de Selena que está en Netflix?

Claro, la vi toda. Está fuerte. Tan linda que era Selena. Me da tristeza ver que ella estaba llena de vida y tenía mucho talento; qué lástima que le hayan quitado la vida. Hace poco estuve en el programa Tu cara me suena y me tocó cantar un tema de ella.

´¿Cómo te das cuenta de ese talento vocal que tienes?

Yo tenía nueve años y en ese entonces me regalaron una grabadora, yo tenía un cassette donde venía la canción María bonita. Me encantó la letra, la escribí en una hoja y me la aprendí. De repente me acuerdo que la estaba cantando sola en una alberca, porque yo era muy tímida, y mi tío me vio y le dijo a toda mi familia que yo tenía ese don.

´¿En verdad eras vergonzosa?

Era la más tímida en la casa. Me acuerdo que yo iba a bodas y cuando me percataba de que llegaba el mariachi, rápido me escondía porque sabía que me iban a pedir que cantara, y eso me daba mucha pena.

´¿Qué recuerdos hay del grupo Perfiles?

Estuve en ese grupo durante seis años; sacamos dos discos. Primero se llamaba Perfiles y luego se vuelve Crush. Tuve una rola que se llama Si tú te vas y se volvió un tema de novela, de ahí fue que debuté como actriz porque me jalaron y me dijeron "te podemos hacer un disco, pero haz una novela para que tengas proyección". Total, acepté y fue cuando me metieron a Súbete a mi moto. Al estar en ese proyecto me di cuenta de que me encantaba la actuación y seguí preparándome.

´Luego vinieron otras telenovelas como La fuerza del destino y La usurpadora, ¿no es así?

Así es. En La fuerza del destino propuse una canción. Yo había hecho un video como actriz con Marc Anthony y entonces mi equipo le propone a Marc que yo grabe esa rola que había propuesto con él y acepta, lo cual me dio mucho gusto y fue así como se volvió mi padrino de la música.

´¿Viene una película?

Efectivamente, justo la estoy filmando en Puerto Rico. Me gustó porque el guion es bueno; habla sobre el tráfico de mujeres. Es un proyecto corto.