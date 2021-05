- Lo que tiene que hacer el Puebla, es una hazaña, de esas que es escriben en las épicas. Pero para eso el cuadro de Nicolás Larcamón "no va a inventar nada", se hará "lo que se hizo en el torneo, pero deberemos de ser contundentes, ahora sí", dice el argentino.

La Franja está tres goles abajo en la serie ante Santos, pero eso no quiere decir que se den por muertos.

El plan ya está armando: "Las respuestas las encontraremos en lo que hicimos en el torneo. No hay que inventar, no hay que ser radicales. Tenemos que plantearnos ser ofensivos, consistentes, y eso sí, con buenos niveles de contundencia que fue lo que más nos faltó en Torreón. Hay que ser el equipo que fuimos a lo largo del torneo, pero en nuestra mejor versión".

Larcamón no ha trabajado en el tema mental con los jugadores, no es necesario, asegura: "No hay que levantar a nadie, estamos en una serie final, eso es suficiente. Perdemos de vista el privilegio que es ser un jugador de futbol. El premio es la final de un torneo, así que no hay que inventar nada para levantar a nadie. El futbolista sabe que a veces hay situaciones difíciles, pero para eso viven. Lo que se nos presenta mañana (hoy) es un enorme desafío para regalarle al hincha poblano una página histórica para el club".

Hay que ser pacientes, como se fue contra el Atlas: "Hay que a ver que esto es un juego diferente, contra Atlas fuimos pacientes, aunque la diferencia no era tanta (1-0). Hay que pensar en construir una remontada, no pensar en estar 2-0 a los 20 minutos. Con el pasar de los minutos debemos de reconocer el momento de arriesgar un poco más".

Puebla en sí, durante la liguilla, solo ha marcado un gol, y eso fue un autogol de Anderson Santamaría en el juego de vuelta contra los Rojinegros, algo pasa con los delanteros, que han perdido el olfato. "Los muchachos están tranquilos, a nadie no le gusta no convertir. Lo más importante es que las generamos…, pero más importante es capitalizarlas".