Aclara la razón por la que Oasis no debe reunirse

Luego de la estruendosa separación de la banda Oasis en el año 2009, lo que le siguió fue una gran cantidad de rumores y, especialmente especulaciones respecto a una supuesta reconciliación o por lo menos, una reunión.

Junto a lo anterior, está el detalle, que cada vez resulta más evidente, sobre los malentendidos que rodean a los hermanos Noel y Liam Gallagher, lo que no los ha dejado hacer las paces.

Esta posible reunión se mantiene como "muy improbable" debido a las recientes declaraciones de Noel, quien asegura que Oasis no debería reunirse, dado que se trata de una agrupación de brit pop, un legado que está "grabado en piedra".

Luego del anuncio de un documental que celebra el 25 aniversario del icónico concierto que realizó la banda en Knewbworth, al hermano mayor de los Gallagher se le cuestionó sobre una reunión, a lo que respondió que "no tenía ganas".

"El legado de la banda está grabado en piedra" dijo para el programa australiano The Proyect. "Si la gente nos ha visto,entenderá por qué tanto alboroto. Si no nos han visto, entonces es algo difícil porque nunca he visto a The Beatles o Sex Pistols".

Noel señaló que constantemente se le hace esta misma pregunta, pero lo único que puede asegurar, es que no tiene ganas de hacerla.

"Cuando estás en una banda, es un compromiso absoluto, así que no creo que podría llegar con una idea, que la ejecuten cuatro personas y seis semanas después alguien la rechace porque su gato tiene tos".

Noel remarcó que no tiene la "fascinación" que otras personas tienen con su hermano, Liam. "Ni siquiera soy yo quien empieza la conversación. Son otras personas las fascinadas con esto, lo cual es fascinante para mí. Pero aparte de eso, realmente no tengo mucho que decir al respecto", cerró.

El mes pasado, Noel compartió algunos datos sobre su próximo álbum que lanzará junto a su proyecto, High Flying Birds, el próximo 11 de junio celebrando una década junto a dicho agrupación.