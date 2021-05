Laguneros apuntan a los Olímpicos de Tokio

a Comarca Lagunera ya tiene asegurada su representación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que en realidad se realizarán en este año 2021, pero La Laguna siempre se ha caracterizado por su espíritu combativo y por luchar cada vez por más, por ello, no hay conformismo con tener un atleta en Tokio, por lo que se está muy cerca de sumar uno más.

El maratonista Juan Joel Pacheco ya tiene asegurado su lugar en el Maratón Olímpico, mientras que el nadador Miguel de Lara está a punto de conseguir su boleto, menos de un segundo es lo que le separa de dar la marca en las pruebas con el estilo de pecho, por lo que hay grandes esperanzas de tener al menos a estos dos laguneros en la máxima cita del deporte mundial.

EN LA LÍNEA DE SALIDA

"Estoy muy emocionado, contento, desde hace dos semanas empecé la preparación rumbo a Juegos Olímpicos, cumpliendo un sueño; ya gracias a Dios estoy vacunado y tengo más certeza en los cuidados, así que estamos enfocados en la competencia. En esta semana estamos corriendo solo alrededor de 160 kilómetros, la próxima vamos a aumentar a 180 kilómetros, con la intención de estar en el pico de la forma física durante junio y cumplir los 220 kilómetros por semana que se requieren rumbo a un maratón", declaró Juan Joel Pacheco en exclusiva para El Siglo.

"Conade se ha portado muy accesible en todos los aspectos, igual el municipio de Torreón, solamente no se por qué no ha llegado la beca del Inedec, dijeron que llegaría este mes, estamos en espera, pero todos muy accesibles y con el apoyo. Será una experiencia diferente en Japón, nos piden llegar para guardar cinco días de cuarentena y regresar a nuestro país apenas un día después de la competencia, así que vamos a cumplir con todo. Me visualizo con una medalla, es la ilusión y vamos a tratar de cumplirla", complementó el atleta.

MENOS DE UN SEGUNDO

Por su parte, el nadador Miguel de Lara está por afrontar los días más importantes de su vida deportiva, al buscar la clasificación a los Olímpicos: "en esta semana vamos a un circuito por Europa, se llama "Mare Nostrum" y tiene sus sedes en Mónaco, en Canet (Francia) y en Barcelona, esa será la última competencia con la que buscaremos dar marcas para clasificarnos a Tokio y de ahí en adelante será prepararse de lleno para la competencia. Nos faltan centésimas, menos de un segundo lo que debemos mejorar para calificar a los Olímpicos, en el ránking mundial ya estamos muy bien posicionados, pero queremos asegurar nuestro pase, asegurar nuestro boleto y nada más nos falta ejecutar", aseguró Miguel, quien busca calificarse en las pruebas de 100 y 200 metros pecho.

60 DÍAS faltan para que se lleve a cabo la inauguración de los Juegos Olímpicos.