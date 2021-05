Conoce los hábitos que te roban energía 

Si existen días en los que te sientes cansado y no puedes realizar tus actividades como tanto deseabas, seguramente existe alguna cosa que haces cotidianamente que te está robando la energía.

Es muy probable que no te des cuenta de por qué te está pasando el sentirse adormilado todo el tiempo o que siempre te encuentres de mal humor.

Si sigues hábitos negativos, irás perdiendo energía y habilidad para concentrarte, se menciona en el portal del Centro Integral de Psicología de la Ciudad de México.

Existen diferentes actividades diarias que probablemente te estén robando toda esa energía que tenías, sin que tu te des cuenta.

Cuando trabajas en exceso o no te pones horarios determinados para tomar el almuerzo, la comida o la cena, estás haciendo a tu organismo sedentario y no le aportas las cantidades calóricas suficientes, sobre todo si no te das el tiempo de preparar tus propios alimentos.

Si pasas mucho tiempo revisando tus redes sociales, muchas veces son inconscientes, quiere decir que no tienes la noción de cuántas horas pasas en el celular o la computadora al día solo revisando qué es lo que publican las personas aunque ya lo hayas visto varias veces. Entonces se pierde la concentración de lo que realmente importa y de lo que necesitas hacer para no ir postergando cargas de trabajo.

La acumulación de cosas puede hacer que tu vista se canse, las energías que contienen los objetos son cargas que vas trayendo contigo. Es muy importante que limpies tus espacios, evita tener montones de ropa, objetos que ya no utilizaste en más de seis meses y todos esos papeles o facturas viejas que podrían estar en tu escritorio, es momento de desecharlos.

Aunque se piense que “entre más duermes, más descansas”, la verdad es que tu cuerpo se siente con menos energía al dormir más de 8 horas, sentirás tu cuerpo cansado y eso puede provocar enfermedades, depresión, entre otras más. Lo más recomendable es solo hacerlo solo unas ocho horas para sentirte revitalizado y con mayor energía. Si quieres descansar necesitarás acoplar el espacio con un buen colchón que no te haga amanecer adolorido y unas ricas almohadas.

Evita tomar todo lo que dicen como si fuera de forma personal, existen personas que solo buscan hacerte enojar. Lo mejor es ignorar todos los malos comentarios y dejarte fluir.

En la medida de lo posible, perdona y pide perdón. Guardar el resentimiento solo hará que cargues energías malas, se actúa de forma negativa y muchas veces sin darse cuenta podrías lastimar a alguna persona e incluso a ti mismo.

Lo más importante es cuidar a nuestro cuerpo, es el templo que tenemos para sentir paz y es el único que se puede controlar para mejorar y dar lo mejor de nosotros mismos.