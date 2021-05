Tom Holland visita a 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Mónaco 

En sus redes sociales, la escudería compartió una publicación en la que el protagonista de la película SpiderMan, entabla una conversación con Sergio Pérez, mientras en otra, posa también con Max Verstappen.

“Mira quién cayó en el carril antes de Quali. Es genial tener a Tom Holland aquí en el Gran Premio de Mónaco de TAG Heuer este fin de semana”, se lee en la publicación.

Durante su recorrido por los boxes, hicieron sonar el tema de SpiderMan en reconocimiento a Holland, quien actualmente da vida al “superhéroe” en las producciones cinematográficas de Marvel.

Aquí te compartimos algunas imágenes:

We couldn’t help ourselves!

Good to see you stop by the garage earlier, @TomHolland1996. #MonacoGP pic.twitter.com/6qMqDqeBlR