Siglo En Vivo festeja a los estudiantes con baile, música y gastronomía

El programa Siglo en Vivo: Un enlace con la ciudadanía, conducido por César "Flippy" Nevárez volvió a sorprender ayer a los internautas con un elenco artístico de primer nivel con el que se celebró de manera anticipada a los estudiantes.

En esta ocasión, figuraron las chicas de la Academia La Danse Studio, el músico Joel Ceniceros y el toque gastronómico quedó a cargo de Benditos Chilaquiles.

Luego de dar los detalles de los festejos de los laguneros por el triunfo del Santos ante el equipo de Pueblo, "Flippy" llamó al escenario a Valeria Ramos, Lisek Rodríguez, Fernanda Luna y Samantha Bartheneuf.

Las chicas han participado en varios concursos nacionales en internacionales como México tiene talento. Previo a su participación, en la que bailaron hip hop, charlaron de su carrera.

Lisek comentó que el baile es un estilo de vida para las cuatro. Ensayan siempre y el año pasado continuaran preparándose de manera virtual.

Bastante contenta, Fernanda dijo a César que mover su cuerpo al ritmo de diversos géneros sin duda se ha vuelto una disciplina que les perdurará por siempre.

"El esfuerzo, la constancia y la disciplina es algo que nos vamos a llevar todas, pese a si un día dejamos de bailar. Tener tan buenas amigas y poder compartir lo que sea, además del baile, es algo que me llevo en mi corazón".

Luna manifestó que están en una competencia internacional, esperan poner en alto el nombre de La Laguna. "Ya pasamos una ronda, metimos los bailes en línea, esperamos ganar. En verdad que estamos haciendo todo con mucho amor", sostuvo.

Más tarde, Nevárez dio una introducción de Joel Ceniceros, joven flautista que toca dicho instrumento en el Centro de Torreón con el fin de obtener dinero y poder pagar sus estudios.

"Me estoy preparando para maestro de educación secundaria. Cuando entré a estudiar tenía un trabajo en una empresa, pero me despidieron y entonces fue cuando me pose a tocar la flauta", contó antes de deleitar al público con varias melodías.

Joel comentó que además de tocar, se dedica a realizar flautas especializadas y comercializarlas en la Comarca Lagunera.

Por último, el lagunero Javier Berúmen presentó su concepto Benditos chilaquiles, que se encuentra en dos sucursales, una en Diagonal Reforma y otra en Bulevar Independencia.

"La idea era dar empleo a raíz de la pandemia. Me gusta cocinar e innovar y entonces para diferenciarnos de los demás, metimos tres tortillas que son maíz tradicionales, nopal y maíz azul. Tenemos salsas variadas como una de tequila y otra de frijoles", relató.

Javier manifestó que además de las salsas le agregan a estos antojitos, chicharrón o bien carne al pastor.