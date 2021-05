'Cambio en Banxico genera incertidumbre'

La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de anunciar que en diciembre próximo habrá cambio de gobernador del Banco de México (Banxico) genera incertidumbre, ruido y primas de riesgo en los mercados financieros, además de que puede provocar disminución de inversiones, dijo el economista jefe para México y Canadá del Bank of America, Carlos Capistrán.

"Alejandro Díaz de León permanecerá seis meses más en el cargo, pero decir que no se ratificará y que habrá otra persona, sin especificar, lleva a pensar: '¿qué va a pasar?'", reflexionó Capistrán. En la videoconferencia "Estados Unidos, ¿motor de la economía de México?" que organizó el Centro de Estudios México-Estados Unidos, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) explicó que esta situación afecta las inversiones.

Sin considerar lo que ocurrió en el primer trimestre de 2021, el año pasado hubo una baja de inversiones, "creo que es algo que en México está generando muchos problemas, el ruido. Entonces cuál es la recomendación, bajarle al ruido, hay que bajarle al ruido". A pesar de que se requiere reducir la incertidumbre, "hoy (ayer) hubo el anuncio, en la mañana, sobre que no se va a ratificar al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León… Les puedo decir que faltaban seis meses para que se tomara esa decisión, o sea, el gobernador está ahí hasta diciembre, al hacer el anuncio se genera toda esta incertidumbre de qué va a pasar y no se da el nombre de quién va a llegar".

El economista de Bank of America afirmó que le preocupa el hecho de que las remesas suben y las inversiones bajan. "Las remesas ya son más grandes que lo recibido por Inversión Extranjera; a mí eso no me gusta, las remesas es que un mexicano está produciendo más en Estados Unidos y nos manda algo de dinero, la inversión es que llega algo para que produzcamos más y para que crezcamos más".

Capistrán explicó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) abre una oportunidad para atraer inversiones, pero "estamos viendo que en un contexto de bajas tasas de interés muchos nos han dicho que prefieren automatizar sus procesos e irse a Estados Unidos que mandar sus procesos a México con mano de obra barata, que es un poco más natural, y esto se debe a muchas cosas". El primer punto es que los inversionistas buscan que las reglas del juego no cambien, de lo contrario buscan otros mercados.

"Hay que tener cuidado porque además de oportunidades hay dos retos en la parte de finanzas y banca, porque el crecimiento de Estados Unidos está trayendo un poco de inflación allá y vemos mucha inflación en México y es posible que la inflación nos está dando tasas de interés más altas, de 10 años, y eventualmente traerá tasas más altas en México y eso será un reto para México". Agregó que "tasas altas de interés en Estados Unidos no son buenas noticias para países con flujos de inversión para emergentes como México".

SORPRENDE DECISIÓN

Aunque es una facultad del presidente de la república ratificar al gobernador del Banco de México (Banxico) o nombrar a uno nuevo, sorprende que se haga el aviso en este momento, cuando aún falta más de un año para que acabe su periodo, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, sobre todo porque el gobernador de Banxico recibió un reconocimiento por ser el mejor titular de bancos centrales.

Expuso que "es una atribución, es una facultad que tiene el presidente, de que a mitad de su periodo, nombrar al término de la gestión del gobernador del Banco de México, no tienen que permanecer los que estaban en funciones como sucede regularmente". Sin embargo, consideró que "sorprende que se dé en este momento el aviso porque es hasta diciembre el cambio, fue una sorpresa, e inesperada también porque el desempeño que ha tenido el gobernador del Banco de México lo hizo merecedor el año pasado de ser nombrado como el mejor titular de bancos centrales en el mundo".

Para el líder del comercio organizado "probablemente esta decisión está tomada mucho antes que de los últimos sucesos (la no entrega de remanentes al Gobierno federal), porque hace una descripción del perfil que él (el presidente) piensa que es necesario para ese cargo". "Esperemos que por la descripción que dio de la persona que nombraría, tal vez ya tenga el nombre el presidente de quién va a ser el sustituto, lo que esperamos es que cumpla a cabalidad no solamente con los perfiles que se tienen para el puesto", comentó.