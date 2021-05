'No se ha rechazado la solicitud de crédito para Ciudad Lerdo'

El diputado presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Durango, César Aguilar Palacio, mencionó que esta comisión todavía no ha rechazado la petición del crédito solicitado por Lerdo, pues no se ha dictaminado al respecto ni presentado al pleno; no obstante, adelantó que hay ciertos impedimentos para que la solicitud prospere.

Los dictámenes que se emitieron recientemente son aparte del tema que está solicitando el Ayuntamiento de Lerdo en cuanto a que se pide el aval del Congreso para poder solicitar el préstamo de hasta por 144 millones de pesos para el pago de laudos, dijo el diputado, quien aclaró el tema luego de que varios medios y algunos actores políticos malinterpretaran las modificaciones que se hicieron. "Lo que se ha estado insistiendo es que en el tema de disciplina financiera no se permite autorizar préstamos para gasto corriente, que es el rubro en lo que entrarían los laudos laborales, sino que solo se autoriza para inversión pública; es decir, para obra pública, y eso es lo que va a tener detenido ese tema. Yo veo muy difícil que se pueda otorgar, incluso nosotros comentamos que si ya tenían algunos temas de reservas territoriales hicieran uso de ellos pero también nos comentaron de Lerdo que no tienen, entonces sí se encuentran en un problema muy fuerte", dijo. Sin embargo, reiteró que la solicitud que hizo el Ayuntamiento de Lerdo no ha sido rechazada y en su momento se va a dictaminar sobre esta petición. "La comisión también va a presentar al pleno del Congreso su dictamen ya sea en sentido positivo o negativo. Al día de hoy no se ha dictaminado sobre este asunto. Estamos en tiempo de analizar eso, de sesionar y emitir una opinión". Como se informó con oportunidad, los diputados que integran la Comisión de Hacienda en el Congreso de Durango pretenden que el caso del laudo laboral millonario de Lerdo no se vuelva a repetir debido a las afectaciones a la Hacienda Pública que ha causado. Por tal motivo, se dictaminó modificar la ley para que los Ayuntamientos destinen un porcentaje de su presupuesto a laudos. En el caso de Lerdo, el laudo laboral de los extrabajadores municipales representa más de 140 millones de pesos (y casi un millón de pesos más de pesos por cada mes que no se finiquite) y únicamente para 53 persomas que ganaron la demanda. Fue en la Tercera Sesión Ordinaria de la Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Durango, con fecha del 19 de mayo, donde se presentó el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública que contiene la reforma al Artículo 45 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado. Dicho artículo menciona que los municipios, a través de sus Ayuntamientos, aprobarán libremente sus presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal que corresponda como se ha venido haciendo, pero la diferencia es que en el mismo presupuesto cada uno de los Ayuntamientos deberán destinar cuando menos el 1 % de su presupuesto de ingresos anual de libre disposición a fin de crear un fondo para el pago de laudos laborales. Dicho fondo deberá reflejarse en sus registros contables y al término de la Administración, al momento de hacer la entrega recepción, se deberá incluir esta información expresamente en el acta, así como los estados financieros del mismo al momento de que la Secretaría de Finanzas y la administración del Gobierno estatal publica en el periódico oficial las participaciones y aportaciones federales correspondientes a cada uno de los municipios. Por lo anterior, los municipios deberán adecuar su presupuesto de egresos y desde ese momento destinar el monto de cuando menos el 1 % de sus ingresos de libre disposición en una sola exhibición a fin de que el mismo monto vaya generando rendimientos. Dichas modificaciones los Ayuntamientos las deberá notificar al Congreso del Estado de Durango así como la Entidad de Auditoría Superior del Estado. Sobre este tema, Aguilar mencionó que habrá que hacer otras adecuaciones desde su punto de vista porque "pueden salir, por ejemplo, presidentes municipales muy hábiles que pueden hacer uso de sus recursos incluso antes de que se vayan de la administración, por eso creo que hay que afinar todavía esta iniciativa", concluyó.