Lady Gaga estuvo embarazada a los 19 por violación

A través de show documental de Oprah Winfrey y el príncipe Harry, The me you can't see, Lady Gaga reveló que estuvo embarazada a los 19 años tras haber sido violada.

"Estaba trabajando en la música y un productor me dijo 'quítate la ropa' y yo dije 'no' y me fui y me dijeron que iba a quemar toda mi música. Y no dejaron de preguntarme y me congelé y yo … ni siquiera recuerdo. Y no diré su nombre. Entiendo este movimiento #MeToo y entiendo que mucha gente se sienta realmente cómoda con él. No voy a volver a enfrentarme a esta persona nunca más", dijo entre lágrimas.

La cantante, explicó también que el trauma que vivió, fue atendido por un psiquiatra, sin embargo, durante un largo tiempo se sintió enferma.

"Estuve enferma durante semanas y semanas después, y me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona que me violó me dejó embarazada afuera de la casa de mis padres, porque estaba vomitando y enferma. Porque había sido abusada. Estuve encerrada en un estudio durante meses". Además, aseguró no haber sido la misma chica por un par de años, y que la forma en la que siente dolor es como se sentía en aquella ocasión.

"Es como si tu cerebro se desconecta y no supieras por qué nadie está en pánico, pero estás en un estado de ultra paranoia. Es realmente muy real sentir que hay una nube negra que te sigue a donde quiera que vayas, diciéndote que no vales nada y que deberías morir".