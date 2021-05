Morrissey y sus melodías que han logrado trascender

Steve Patrick Morrissey, mejor conocido como Morrissey, ha sido el responsable de melodías que lograron trascender por el paso del tiempo.

Tras haber sido parte de una de las bandas más grandes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone (quien los posicionó en el puesto número 15 de 50), y luego de su separación en 1987, logró consolidar una carrera como solista que estaría marcada por su particular forma de narrar sucesos dentro de canciones que podrían ser parte de un poemario.

Con una fructífera carrera, llena de éxitos, así como polémicas que lo persiguen dadas sus radicales opiniones, el día de hoy 22 de mayo el cantante se encuentra celebrando 63 años. En conmemoración a ello, presentamos un conteo de cinco de sus mejores canciones.

'EVERYDAY IS LIKE A SUNDAY'

Es la canción que por excelencia puede definir no solo su estilo musical, sino también dar una carga de información fuerte sobre su visión de la vida que lo acompaña en la composición de su obra. Una atmósfera melancólica, pero llena de intensidad, es lo que se puede percibir en cada pasaje de la canción.

"Everyday is like a Sunday" fue incluida en su álbum debut como solista, y se dice que fue inspirada en el libro "La hora final", novela escrita por Nevil Shute en 1957; en ella se plasma la espera de la muerte que pasaron los habitantes de Melbourne, Australia, luego de la caída de una bomba atómica.

'FIRST OF THE GANG TO DIE'

Para el 2004, ya con una carrera como solista más que consolidada, lanzó el álbum "You are the quarry", que puso a Morrissey de nuevo en las planas de miles de medios que aplaudieron su trabajo en dicha producción.

"First of the gang to die" fue el sencillo que se convirtió en el hit del año, liderando las listas de popularidad, alcanzando más impacto del que se esperaba, dado que fue incluida en las lista de mejores canciones de varias épocas.

'SUEDEHEAD'

La canción "Suedehead" fue la que llevó a un Morrissey joven, solista, luego de haber roto con una de las bandas más impactantes que tuvo Manchester, dentro de la escena musical con otra vertiente y hablando enteramente de su visión de la vida, dejando de lado la perspectiva colectiva con la que había estado trabajando.

Se trata de una canción sencilla, pero trascendente. Plasma la cotidianidad de una forma poética que la llevó a ser una de las canciones que marcaron la industria musical europea. Acompañada de un video musical que muestra algunas de las aficiones de Morrissey, como su amor por la literatura, logró conectar con un público joven e idealista, inconforme con el Manchester que se vivía a principios de los noventa.

'YOU HAVE KILLED ME'

Dolorosa y bella a la vez. Culminando con la frase "te perdono, siempre te perdono".

"You have killed me" logra representar una de las características más imponentes del cantante, dado que, si bien no se le reconoce por ser una figura violenta, sí ha logrado destacar por diversos escándalos tras la defensa de sus radicales opiniones, sin embargo, siempre culminan de una forma pacífica elocuente.

'THE MORE YOU IGNORE ME, THE CLOSER I GET'

Una canción apegada a muchas realidades, contada de una forma poética que logra entrelazarse con la experiencia de vida de su público.

La balada comienza con un riff de guitarra que logra denotar la pesadez antes de pronunciar cualquier palabra. La melodía relata los detalles de un aferramiento amoroso, a pesar de que uno de los lados se resiste.