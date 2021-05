Tras muerte de Lady Di, abusó del alcohol y drogas Sodi se sorprende con rumores sobre su ex

El príncipe Harry reveló detalles sobre su salud mental en una entrevista con Oprah Winfrey, buscando eliminar el estima sobre este tema.

El príncipe habló sobre la pérdida de su madre cuando tenía 12 años, en 1997. Se describió a sí mismo como un niño "muy enojado" tras la pérdida.

Hablo explícitamente sobre los ataques de pánico y severa ansiedad que enfrento incluso en su etapa adulta. "De los 28 a los 32 fue una época de pesadilla en mi vida". Fue en esta época en la que el miembro de la familia real aparecía continuamente en la prensa sensacionalista del Reino Unido.

Harry dijo que había bebido mucho dado su estado de ánimo. "Probablemente bebía el equivalente a una semana en un día de viernes o sábado por la noche", le contó a Windfrey, "Me encontraba bebiendo no porque lo disfrutara, sino porque estaba tratando de ocultar algo".

"Estaba dispuesto a beber y a tomar drogas, estaba dispuesto a probar cosas que me ayudaran a no sentirme como me estaba sintiendo".

La serie llega luego de que participara en diferentes entrevista donde habló de su salud mental y la atención que se le debe dar.

"The Me You Can't See" (El yo que no puedes ver) se centra en las historias destinadas a evidenciar la importancia de la salud mental. Harry fue co-creador y productor ejecutivo del programa con Winfrey.

A unos cuantos días de haber festejado su cumpleaños número 35, la actriz Camila Sodi fue sorprendida por diversos medios de comunicación, luedo de que le hicieran saber los fuertes rumores que giran sobre ella y su ex parea, Diego Boneta, actualmente tendencia por su interpretación como "Luis Miguel" dentro de la serie biográfica.

Actualmente, se sabe que el actor de 30 años se encuentra en una relación con la actriz Renanta Notni, sin embargo, fuertes rumores señalan que la familia de él no quieren a Camila Sodi cerca.

"¡Ay! ¿Qué tal? Me estoy enterando de todo esto por ustedes", dijo entre risas la sobrina de la cantante Thal´ía, dado que aseguró desconocer por completo dicho rumor, sin embargo, no negro ni tampoco afirmó dichas especulaciones.

La vida sentimental de Sodi ha estado en repetidas veces sobre el ojo público. Recientemente compartió en el podcast "La Magia del Caos", conducido por Aislinn Derbez, detalles sobre el divorcio que pasó tras su ruptura con el actor Diego Luna.

"No se lo deseo a nadie con hijos, se te muere una expectativa. Se te muere una construcción social de lo que tiene que ser una familia. Duele obviamente lo emocional, pero duele muchísimo la parte estructural, se te caen las estructuras. Porque socialmente una familia 'tienes que ser así', una familia 'funciona de esa manera', entonces volver a conectar y a preguntarte qué significa para ti y por qué es importante", a lo que agregó " Yo me casé bien chiquita, las herramientas que uno va recolectando durante la vida son súper importantes para ir construyendo tu versión del amor.

La actriz también reveló que luego de su divorcio regresó a México y no conocía a nadie ya, sentía que "todo había cambiado", además, enfrentó problemas de dinero. "Tengo dos hijos, y creo que tenía 100 dólares en el banco".