Harry revela que abusó del alcohol y las drogas tras muerte de Lady Di

El príncipe Harry reveló detalles sobre su salud mental en una entrevista con Oprah Winfrey, buscando eliminar el estima sobre este tema.

El príncipe habló sobre la pérdida de su madre cuando tenía 12 años, en 1997. Se describió a sí mismo como un niño "muy enojado" tras la pérdida.

Hablo explícitamente sobre los ataques de pánico y severa ansiedad que enfrento incluso en su etapa adulta. "De los 28 a los 32 fue una época de pesadilla en mi vida". Fue en esta época en la que el miembro de la familia real aparecía continuamente en la prensa sensacionalista del Reino Unido.

Harry dijo que había bebido mucho dado su estado de ánimo. "Probablemente bebía el equivalente a una semana en un día de viernes o sábado por la noche", le contó a Windfrey, "Me encontraba bebiendo no porque lo disfrutara, sino porque estaba tratando de ocultar algo".

"Estaba dispuesto a beber y a tomar drogas, estaba dispuesto a probar cosas que me ayudaran a no sentirme como me estaba sintiendo".

La serie llega luego de que participara en diferentes entrevista donde habló de su salud mental y la atención que se le debe dar.

The Me You Can't See (El yo que no puedes ver) se centra en las historias destinadas a evidenciar la importancia de la salud mental. Harry fue co-creador y productor ejecutivo del programa con Winfrey.