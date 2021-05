Acción legal contra gobernador de Tamaulipas es electoral: diputado Walss

Como una “cuestión completamente electoral” calificó hoy viernes el diputado de Coahuila por el PAN, Rodolfo Walss, la orden de aprehensión que ha girado la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, esto al señalar que no se están respetando las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al fuero del que tiene derecho el mandatario estatal.

Walss Aurioles acusó además a la Presidencia de la República de generar condiciones de inestabilidad social y política en Tamaulipas y todo el país, por lo que pidió a la sociedad en general poner especial atención en quienes están protegiendo la legalidad y lo que dicta la Suprema Corte.

“Me parece que es una cuestión completamente electoral, yo no entiendo como el Gobierno Federal, ya no digamos el gobernador, lo que está atacando es incluso la Suprema Corte de Justicia, porque la Suprema Corte ya tomó una determinación, ya fijó una postura y por supuesto que es la máxima autoridad judicial en este país, que el Gobierno Federal se pase por encima de esta institución me parece sumamente grave, yo no sé si el señor es inocente o es culpable, eso no me toca a mi decidirlo, lo que me queda claro es que la Corte ya fijó una postura respecto a su fuero”.

El legislador además señaló que el Gobierno Federal debe de respetar los tiempos que marca la ley en cuanto a los juicios a funcionarios con fuero, en este caso esperando a que García Cabeza de Vaca concluya con su labor y luego iniciando las acciones legales correspondientes.