Fans se quedan con las ganas de ver a Christian Nodal en Monterrey

Los espectáculos comienzan a regresar del receso de un año al que estuvo sometido, y uno de los primeros en presentar localidades agotadas en sus presentaciones es el cantante y compositor Christian Nodal, que en ocho minutos vendió todos los boletos para sus presentaciones los días 18 y 19 de junio en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

"Y pensar que en el 2019 fui al concierto de nodal en 2x1 y 500 pesos y ahora ni alcance los dos de 2 mil", "Mi hermana me iba a comprar el boleto para ir a ver a Nodal y se terminaron a los 5 minutos qué suerte que me cargo", "Triste y desconsolada por que aun estando en 10 equipos diferentes para los boletos de Nodal, no alcanzamos ni un solo boleto", "Hace dos años que fuimos al concierto de Nodal, estaba vacío y hoy se acabaron los boletos en minutos", son algunos de los comentarios que los fans del cantante ha subido a Twitter, para manifestar su descontento por no obtener entradas para estos conciertos.

La respuesta del intérprete de temas como "Adiós amor" y "Se me olvidó", no se dejó esperar, en su cuenta de Instagram agradeció a sus fans por este suceso con el siguiente mensaje:

"¡Mi gente de Monterrey! Nos vemos este 18 y 19 de junio para pasar un rato inolvidable. Se nos agotaron los boletos. ¿¿¿Abrimos otra fecha??? Gracias por tanto, los llevo en mi pecho".

Comentario que avivó las esperanzas de sus seguidores por tener un boleto para el "Ay Ay Ay! Tour", y que hasta el momento lleva más de 48 mil me gusta y más de 2 mil comentarios.

Desde los 13 años de edad el originario de Guaymas, Sonora, comenzó a trabajar su talento como compositor, es hasta 2017 cuando lanza su primer álbum "Me dejé llevar", el cual tuvo un buen recibimiento. Fue hasta 2019 con el disco Ahora que logra grandes colaboraciones con figuras como Juanes, Sebastián Yatra, Piso 21 y Maluma.

Su colaboración con Ángela Aguilar en el tema "Dime como quieras", logró en la primera semana de enero de 2021, cinco mil 226 reproducciones en el circuito radiofónico de México, logrando una audiencia de 59 millones 415 mil 218 radioescuchas en 238 estaciones de radio. Su sencillo "Botella tras botella" fue la canción con más streams en un día en México con 4.8M el 23 de abril de este año.

Su popularidad aumentó exponencialmente cuando anunció su romance con Belinda en agosto de 2020, relación que los fans de ambos siguen con avidez en sus redes sociales y que hace unos días se inmortalizó en una sesión de fotos para la revista española Urbanda.

