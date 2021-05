ERP: La urgencia de la digitalización en las Pymes

Muchos empresarios por fin se están dando cuenta de que pasar una hora realizando lo que un software hace en diez minutos, además de ser un golpe a la productividad, los aleja del avance tecnológico que siempre va acompañando el éxito de un negocio.

Piensa en todo el tiempo que ahorrarías con un ERP. Este recurso no solo te permitiría minimizar tiempos de operación, sino también liberarte de la “talacha” y llevar a otro nivel de prosperidad tecnológica a tu PyME.

Porque es verdad, no todas las pequeñas y medianas empresas trabajan con uno, pero las que lo hacen tienen una ventaja más competitiva que el resto.

¿Qué es un ERP?

Es un sistema de planificación de recursos empresariales que a partir de la información que le provees, integra las operaciones de tu empresa y las pone en marcha para que en cualquier momento, dispongas de datos actualizados.

Su estructura basada en módulos agrupa la información de forma ordenada por tipo de operaciones. Así, dependiendo del fabricante, algunos pueden tener contabilidad, finanzas, recursos humanos, logística e inventarios, punto de venta, etc.

Por lo regular, se realiza una implementación y varias sesiones con usuarios clave para conocer cómo llevan a cabo sus procesos paso a paso y así tratar de que la herramienta se adapte e incluso los mejore.

Un software contable es también un ERP que normalmente es empleado por las empresas que tienen un nivel de operación menos robusto, pero que llevan facturación, contabilidad, inventarios, etc. de una sucursal o varias.

Otra de las ventajas de un ERP es que puedes consultar el estado de tu empresa vía remota ya que muchos de ellos almacenan toda la información en la nube. Lo que posibilita que realices operaciones desde otro dispositivo distinto a una PC.

El mito de que solo las megaempresas usan un ERP

Una de las creencias más comunes sobre los sistemas administrativos es que solo los gigantes lo usan. La realidad es que toda empresa que tenga procesos de facturación, contabilidad y ventas, como mínimo, lo necesita.

Al contrario de lo que se pensaría, un ERP no parte de una moda, ya es una necesidad. Si bien, con anterioridad solían ser costosos, en la actualidad existen alternativas bastante accesibles como el ERP para Pymes Gestionix cuyo precio no supera los mil pesos mexicanos por mes.

Llevar uno a tu negocio se trata de salir del confort que inmoviliza y adoptar tecnología que además de ser amable con el usuario le facilita la vida laboral y se adapta a los procesos de la empresa.

Por eso, la selección de uno debe ser muy bien pensada. En el mercado existen diversos tipos de ellos, desde el más robusto para las trasnacionales, hasta paquetería con los procesos básicos que se realizan en un negocio de menor tamaño, pero que igual, funciona.

Con un ERP tienes el control de tu negocio

La empresa que no sabe cuáles son sus fortalezas y debilidades, es porque no tiene un control de sus procesos y difícilmente podrá ser más productiva o competente en el mercado. Al no tener orden ni claridad, se pierde en el embrollo de los detalles y se llena de papeles.

¿Cómo sabrás si estás ofreciendo un precio adecuado para el cliente y para ti?, ¿cómo te das cuenta de cuáles y cuántos productos exactamente se vendieron?, ¿tienes idea de qué cosas puedes mejorar en tu proceso comercial?

La respuesta a estas preguntas y muchas otras las da el ERP. Por eso es la mejor manera de velar tu compañía y darte cuenta de las mejoras que puedes hacer en ella, usando la información que te da para que puedas tomar decisiones acertadas en el momento justo.

La automatización es inminente

Resulta que, si la tecnología avanza, todo lo demás también. Cuando se tiene la información de la empresa en un archivo físico o en matrices gigantescas para consultarla múltiples veces al día, es un hecho, hay que minimizar esfuerzos, tiempos y agilizar la operación.

Aprovechar los recursos que nos da el avance tecnológico es de sabios, más cuando hay alguien frente a ti que evoluciona con ella y ve cómo te estancas. Por eso, la automatización de los procesos es algo que deberás hacer si quieres continuar en la jugada y en un buen sitio.

La tecnología no solo te facilitará mejorar cada eslabón de tu operación, también te permitirá:

El lanzamiento de nuevos productos y servicios.

Ahorrar al unificar en el ERP las tareas de las otras herramientas que ocupas.

Comunicarte de una manera más fluida con las demás empresas que colaboran contigo.

Tener más tiempo para ocuparlo en otras actividades que sumen a la compañía.

Excelentes informes, reportes y, por lo tanto, un mejor análisis.

¿Cómo crees que las megaempresas han logrado su éxito? ¡Exacto! Dando el paso al abismo agarrados de una cuerda. Al digitalizar tu PyME estás aceptando ciertos retos que vienen junto con la tecnología:

Invertir en software apostando a la productividad.

Que tu equipo no desee trabajar de una forma diferente.

Competir a un nivel más elevado.

Tener que asegurar la privacidad de tu información.

Buscar la protección para evitar ciberataques contra tu sistema de información.

Cambiar el modelo de negocio.

Considerar el trabajo a distancia.

Si bien estos aspectos son muy importantes, trabajar en la resistencia al cambio de los colaboradores declarada o no, puede ser la que resulte más complicada.

Considera la adquisición de uno de estos sistemas que llegaron para hacer la vida empresarial más sencilla. Decídete ya a tener un ERP y reduce las posibilidades de que tu empresa quede bajo polvo, como ves, es un asunto urgente.