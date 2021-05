El Congreso de Coahuila realizó este viernes una Sesión Solemne en la ciudad de Torreón, legisladores de todas las fracciones se unieron para expresar sus condolencias al pueblo de China, esto ante la matanza de 303 de sus ciudadanos en Torreón, matanza ocurrida en mayo de 1911.

Fue en punto de las 12:00 horas que el legislativo inició el encuentro en las instalaciones del Centro de Convenciones de torreón, asistieron la totalidad de diputadas y diputados, así como integrantes de la Comunidad China en La Laguna, del Ayuntamiento de Torreón, de la sociedad civil y de organismos ciudadanos.

Durante el acto se realizaron entonaciones del himno nacional mexicano y con presencia de la banda de guerra de la XI Zona Militar, además de que se transmitió un mensaje del embajador de la República Popular de China en México, Zhu Qingqiao, quien agradeció el gesto de parte del Congreso de Coahuila y de la población de la Comarca Lagunera.

“Para mi es un honor asistir en esta forma al evento de hoy, hace unos días presencié el evento de petición de perdón por agravios a la comunidad china en Torreón celebrado por el Gobierno Federal, hoy el Congreso del Estado de Coahuila realiza esta actividad especial para rendir homenaje a los descendientes de chinos que fueron víctimas del incidente, demostrando plenamente el sentido de responsabilidad y el compromiso de la historia de todos los círculos de Coahuila, de la actitud positiva para desarrollar la cooperación con China, por lo que expreso mi aprecio”.

Qingqiao además destacó el valor de revisar lo que ocurre en la historia no solamente para “aprenderla”, sino para evitar futuros actos de discriminación y otros agravios en contra de los seres humanos de todas las clases, etnias, creencias y ubicaciones en el mundo.

Durante el evento también tomó la palabra el presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso de Coahuila, el diputado Eduardo Olmos, quien destacó la necesidad de honrar la memoria de las víctimas de la masacre ocurrida en mayo de 1911, además señaló que los lazos que unen a China con México van más allá del plano histórico en la tragedia, sino que se han fortalecido en el plano cultural, social, económico y comercial.

“El respeto por la vida, por los derechos humanos universales no se suplica, no se gana, no se vende, no se perdona, es un derecho inquebrantable en todos los seres humanos, así como es inquebrantable también la consciencia y la determinación de los coahuilenses para aprender de los errores del pasado y transformarlos en oportunidades de cambio y de progreso, el día de hoy esta sexagésima séptima legislatura del Congreso del Estado, legislatura plural, legislatura democrática, lleva a cabo esta sesión solemne en honor de las comunidades fundadores de la ciudad, una de las comunidades que ha sido la base de nuestro desarrollo… La comunidad china de Torreón creyó en las posibilidades de desarrollo de nuestra ciudad y como ninguna pagó con sangre el haber intentado este sueño de inclusión”, señaló Olmos.