No soy parte de la cumbia 'mainstream', pero la cumbia soy yo: Amandititita

La cantante mexicana Amandititita ha vivido en carne propia las adversidades de ser una artista independiente y de impulsar un género marginado. Pese a ello, ha perseguido sus ideales contra la corriente y de haber encabezado un proyecto musical de denuncia, se adentra a su lado más espiritual en la música.

"No soy parte de esta cumbia 'mainstream', pero la cumbia soy yo", confiesa en entrevista con Efe, la cantante que celebra 14 años de dedicarse a la música y que ya prepara un quinto disco del que se desprende el sencillo Frágil, un himno a las fortalezas después del dolor.

La hija del cantante de rock conocido como Rockdrigo González, quien falleció en 1985 a causa del terremoto sucedido en México, no ha dejado de romper con lo establecido desde que eligió el género musical que iba a amar.

"Fue como un amor a primer oído porque no vengo de ahí (de la cumbia), los fans de mi papá estaban enojados. Fue difícil hacer cumbia, yo, mujer hablando con palabras muy viscerales, para todos fue como 'dios de mi vida ¿esto que es?', y estoy agradecida de haberlo hecho diferente", asevera.

Amanda Lalena Escalante Pimentel, mejor conocida como Amandititita, escuchó la cumbia por primera vez en los camiones que tomaba cuando vivía en la periferia de la Ciudad de México, en el municipio de Ecatepec, desde entonces quiso reivindicar el género y a la gente que la escuchaba.

"Me pareció tan increíble, no solo la cumbia, sino la gente que la escucha porque sí es un sector muy específico de la sociedad y sí es uno más humilde y es de quien yo escribo las letras", asevera.

Su género es la "anarcumbia", ella misma se "sacó de la manga" (inventó) el término con el que describe su música compuesta por temas como La muy muy, La microbusera o La güera Televisa, en donde a través del humor hace una dura crítica social.

"Siempre me decían qué 'naca' (de mal gusto), eso es ordinario y es parte de la no aceptación a nuestra cultura", recuerda la cantante, que vivió censura en sus inicios por parte de una disquera trasnacional.

Ahora el género se ha ido popularizando y aunque eso la alegra, no deja de criticar que no se le tome en cuenta en este auge.

"A mí me encanta que la cumbia este tan famosa y me da coraje que no me inviten a participar en sus proyectos 'mamones' (elevados) porque yo soy cumbiera real y digo, qué chistoso que yo empecé con esto y ahora resulta que Belinda las canta", confiesa y sabe que es parte de las adversidades que enfrentan los artistas independientes como ella.

UN QUINTO DISCO

De ser "una mujer que no pasaba de dos canciones", la cantante nacida en la ciudad de Tampico, en el estado de Tamaulipas, ha llegado a su quinto disco y eso lo celebra con el tema Frágil.

"La canción trata de la fuerza y de la sobrevivencia, de la resiliencia y creo que me gustó ponerle ese título porque sabía que iba a parecer que hablaba sobre algo que creo que no somos, frágiles", dice la cantante, de 41 años.

Este quinto disco de estudio verá la luz hasta el 2022 y mostrará la parte más espiritual de la cantante.

"Uno va cambiando y es importante no hacer lo que te funcionó, sino lo que refleja en lo que estás. Hace muchos años hice un proyecto de denuncia y de protesta. Ahora mi energía está más en el pensamiento de que el cambio tiene que empezar por uno. Este quinto disco son canciones más espirituales sin perder de vista que soy una cronista urbana", relata.

Aunque no tiene claro si este será su último disco, pues ha pensado en el retiro, sabe que quiere celebrar en grande dicho logro, por lo que el material estará acompañado de un libro de anécdotas y de pensamientos que han rondado a la cantante desde la creación de la "anarcumbia".