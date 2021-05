¿Cómo consentirte durante los días de tu periodo?

Cuando se está en esos días de la regla, el sangrado llega junto al dolor, las hormonas y muchas cosas más.

Muchas veces lo único que se quiere hacer es quedarse en la cama recostada, sin que te de el sol o te visite alguien.

Saber cómo consentirte durante tu periodo, podría hacer que tu autoestima suba y esos malestares se te olviden un poco.

Lo primero que debes hacer al despertar es darte un rico baño para que tu cuerpo se limpie y a su vez se relaje, utiliza un poco de agua caliente para desinflamar las zonas de dolor.

Deja de lado el maquillaje y realízate una rutina de belleza para tu rostro, lo dejarás saludable si aplicas los productos correctos.

Un día de pijama no suena tan mal después de todo, andar cómoda en esos días es lo único que importa.

La tarde de pelis ha llegado, prepara unas ricas palomitas o un bote de nieve y recuéstate en tu cama o sillón favorito a ver esa “peli” o serie que tanto te gusta.

Toma tés calientes para que tu cuerpo se mantenga a esa temperatura.

Realiza actividades de yoga hasta en la cama, en los sitios como Pinterest o plataformas de videos podrás encontrar infinidades de posturas para practicar.

La noche de karaoke no puede faltar, canta a todo pulmón esas canciones que no puedes sacarte de la cabeza, no importa que todos los vecinos escuchen, tu estarás gozando y seguramente se te olvidará el dolor.

Recuerda que lo que menos se quiere esos días, es sentirse peor de lo que ya es. Concéntrate en realizar actividades que te gusten, ver la película que no te habías animado a ver o duerme todo el día, lo importante es olvidarse del periodo.