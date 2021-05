Estadio Corona e Hidalgo, con cumplimiento de protocolos distintos

La irresponsabilidad de los Tuzos quedó reflejada en las tribunas del Estadio Hidalgo, al dejar que más aficionados de los permitidos ingresaran para presenciar la semifinal de ida del Guard1anes 2021 entre Pachuca y Cruz Azul.

La casa del equipo hidalguense tiene una capacidad de aforo para 25mil 922 personas (según cifras de la Liga MX) y debido a las medidas protocolarias, sólo se permitiría el acceso para el 40 por ciento (10,369); sin embargo, fueron más de 12 mil seguidores los que se dieron cita para el cotejo ante La Máquina. Dicha situación le costó al Pachuca una multa de poco más de medio millón de pesos.

"La presidencia municipal de Pachuca multará al Club Pachuca con 504 mil 810 pesos por rebasar el aforo permitido y presentar omisiones en materia de bioseguridad, en el partido Tuzos vs. Cruz Azul, realizado este miércoles", informó el Ayuntamiento de Pachuca.

Asimismo, se ha mostrado en la fase de Liguilla, las irregularidades del personal antes de ingresar al inmueble. No toman la temperatura a todos, no hay gel antibacterial en varios los puntos, y no hay gente encargada de acomodar a los aficionados en los lugares adecuados.

Por otra parte, ayer jueves en el Territorio Santos Modelo (TSM), se vio la otra cara del compromiso. En un inmueble para 29,101 aficionados y con el 50% (14 mil 551) de aforo permitido, cifras oficiales indicaron que se recibieron a 13 mil 132 personas.