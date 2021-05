Ana Belena empodera a su sexo en Diseñando tu amor

La actriz, Ana Belena, celebra ser una de las protagonistas de Diseñando tu amor, telenovela que le apuesta el empoderamiento de la mujer.

"Es una historia en la que las protagonistas y las mujeres todo el tiempo estamos luchando. Peleamos por nuestros sueños, somos luchonas y no nos callamos ; todo eso le está gustando mucho a la gente, estamos viendo a mujeres modernas, como son en la vida real hoy en día", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Bastante emocionada, la artista dio los detalles de dicha producción de Pedro Ortiz de Pinedo que ha acaparado bastante rating en México y Estados Unidos, además de que ha recibido buenos comentarios de la crítica especializada.

"Estoy contenta. Todos los actores cuando estamos haciendo un proyecto nos da mucha expectativa porque le echamos muchas ganas y al ver que la respuesta del público es tan buena pues todos estamos contentos. En EUA se está viendo por Univisión y en México por Televisa", sostuvo.

Tras haber laborado en otras empresas como TV Azteca, Diseñando tu amor es el primer proyecto que Ana Belena lleva a cabo para la empresa que dirige Emilio Azcárraga Jean y eso también la tiene emocionada.

"Regresar a la televisión y en una empresa nueva ha sido genial, estoy en un gran momento de mi carrera. Como bien saben he laborado en otros sitios, pero Televisa es la número uno, la pionera en hacer telenovelas. Me encuentro motivada y a la espera de nuevos proyectos", resaltó.

En el melodrama; en el que también participan Juan Diego Covarrubias, Gala Montes, Sergio Goyri y Osvaldo de León; la artista encarna a "Helena", una mujer exitosa, dueña de una empresa de alta moda, pero con poca confianza en sí misma.

"Es un personaje padrísimo. Se trata de una mujer emprendedora que lucha por sus ideales. Ella se enamora de Héctor, pero ellos tienen altas y bajas en el amor. Ahora, 'Helena' tiene problemas con la comida y es que no le gusta su cuerpo; antes tenía sobrepeso, sin embargo, aunque ya está bien a ella le da por comer cuando se ve envuelta en problemas".

RETOS

Ana Belena informó durante la charla que se enfrentó a varios retos a la hora de construir el personaje, el cual, consideró, está conectado con una gran cantidad de mujeres.

"'Helena' es diseñadora, yo tengo amigas que se dedican a eso. Tiempo atrás quería coser y me metí a clases y me di cuenta que no era tan fácil, así que aborté la misión y ahora pues me tuve que empapar de estos conocimientos.

"En cuanto al tema del peso yo tengo un podcast que se llama Se vale repetir el postre, donde hemos analizado cómo vivimos en una sociedad gordofóbica, vemos que nos señalan por nuestros cuerpos; a las mujeres nos meten un chip en el que nos dicen que tenemos que estar a dieta, está comprobado por estudios que el 95 por ciento de las personas que se ponen a dieta en menos de un año recuperan el peso; claro que funcionan las dietas, pero no a largo plazo y estoy metidísima en eso, algo que me ayudó a entender los problemas de 'Helena'", detalló.

Bastante entusiasmada, la actriz comentó que las grabaciones continúan. Dijo que entre el equipo de actores y de producción hay una camaradería fascinante que ha contribuido a que día a día se hagan capítulos notables.

"Siempre hay una unidad grabando en foro y otra en locación. Nos faltan tres meses más para terminar las grabaciones. Nos hemos vuelto como un equipo y una familia. Nos divertimos muchísimo y eso es muy importante".

Convivencia hay, pero Ana Belena aclaró que tanto fuera como dentro de la producción llevan unas exhaustivas medidas de sanidad.

"Ha sido dificilísimo para todos, antes estábamos todos encima de todos. Ahora, debemos traer cubrebocas y caretas, luego nos dan indicaciones y a veces no escuchamos bien lo que nos dicen. Es complicado, sin embargo, a todo se acostumbra uno y la verdad es que estoy agradecida por tener trabajo, más en estos tiempos".

Por otro lado, Ana Belena informó que se ha estrenado como madre. En ese sentido, dijo que se ha esforzado bastante para estar cerca de su hijo,Thiago, en estas semanas en las que labora en Diseñando tu amor.

"Me estoy entrenando como mamá y ese es el trabajo más importante de mi vida. Mi bebé tenía cinco meses cuando empecé a grabar la telenovela y quiero agradecerle a Pedro Ortiz de Pinedo que me dejara llevarlo a las grabaciones porque todavía lo estaba amamantando.

"En estos días, ya se queda en casa. Mi esposo está haciendo 'home office' y entonces está con él, lo baña, le da de cenar y es una de las razones por las que estoy tranquila. Cuando salgo temprano y los fines de semana ahí si estoy pegada a mi niño".

Ana Belena externó que el Día de las madres lo celebró trabajando, sin embargo, se dio tiempo para comer con su familia. "Fue mi primer 10 de mayo y créanme que lo disfruté mucho, espero que todas las madres de la Comarca Lagunera la hayan pasado genial".