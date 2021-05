Zac Efron comprueba que no se hizo 'arreglos'

Luego de que Zac Efron generara criticas por su aspecto físico en un reciente video para conemorar el Día de la Tierra, el actor parece que 'comprobó' que sus 'arreglitos' fueron solo rumores.

En sus recientes fotografías, Zac posa en las diferentes exposiciones del Museum of Old and New Art de Australia, donde actualmente reside.

En tres diferentes posts, Zan muestra su rostro sin 'hinchazón' como se veía en las imágenes que generaron memes.

"No tiene ninguna operación", "Con esta foto le cerraste el hocico a todos", "Los que de verdad creyeron que se había hecho cirugías", fueron algunos de los comentarios que más reacciones tuvieron en las publicaciones.

Efron nació en el seno de una familia de clase media en San Luis Obispo, California donde pasó su infancia, y luego se trasladó junto con su familia a Arroyo Grande, California. Su padre, David Efron, un ingeniero en una central eléctrica, su madre, Starla Baskett, una secretaria que trabajaba junto a su padre, y Dylan su hermano menor.

Agnóstico de nacimiento, su apellido, "Efron", significa "alondra" en hebreo (su abuelo paterno era judío).

En los estudios siempre sacaba excelentes notas y si no era así, se decepcionaba de sí mismo y se esforzaba más.

El padre de Efron lo animó a comenzar a actuar cuando el chico tenía 11 años. Apareció en producciones teatrales durante su etapa en el instituto, trabajó en un teatro llamado The Great American Melodrama y Vaudeville, y comenzó a tomar clases de canto. Efron actuó en obras como Gypsy; Peter Pan, o The Boy Who Wouldn't Grow Up; Little Shop of Horrors; y The Music Man.

Fue recomendado a un agente en Los Ángeles por su profesora de teatro, Robun Metchik.