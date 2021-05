La buena ventaja que consiguieron los Guerreros en el partido de ida de las semifinales ante el Puebla, es motivo de júbilo para Guillermo Almada, pero de ninguna manera es suficiente para que el uruguayo piense que la eliminatoria ya está finiquitada.

"Felicito a los jugadores por el esfuerzo, la disposición, las ganas. Generamos mucho de medio campo para arriba, aunque tuvimos algunos errores en zona defensiva, corregimos en el medio tiempo y son cosas que debemos apuntalar en el próximo partido. Nos genera un poco de intranquilidad esos detalles que comentamos, pero haremos lo posible para mejorar", mencionó Almada al finalizar el encuentro de ayer.

IRÁN A PROPONER

Ir a guardar la ventaja y jugar precavido el partido de vuelta, ni siquiera pasa por la cabeza de Almada, quien se aferra a su idea futbolística, esa que le ha dado resultados a lo largo de toda su exitosa estadía con los Guerreros: "el futbol es uno solo para mí. Debemos salir a buscar con un equilibrio, nunca apuntamos a aglomerar gente y ver si hacemos un gol de milagro, ni a tener a un compañero adelante a ver si pesca una pelota. Nuestra idea es tener mucha gente en ofensiva y también en defensiva, dependiendo del momento del partido. No vamos a especular, ni nada por el estilo, porque a nuestro estilo lo respetamos y vamos a buscar proponer, salvar las brechas para conseguir goles, tenemos una buena ventaja, pero esto no está definido, nos quedan noventa minutos de batallar, de luchar", aseguró.

POR MEJORAR

El uruguayo tiene muy claros los puntos que deben fortalecer los Guerreros para el próximo encuentro, aunque el tener mayor solidez defensiva no equivale a colocar a más zagueros en la alineación: "hicimos una muy buena performance (sic) en el punto de vista ofensivo, cometimos algunos errores defensivos que generalmente no cometemos, nos genera un poco de intranquilidad, pero lo tenemos que solucionar en estos poquitos días antes del partido de vuelta".

Los malos resultados conseguidos por Santos jugando fuera de casa a lo largo del torneo, tampoco es algo que alarme a Almada, pues afirmó que simplemente estuvieron faltos de suerte, pero siempre proponiendo los partidos: "la mayoría de los partidos hemos tenido buenas actuaciones como visitantes, no así los resultados. No nos tocó ganar, tuvimos poca suerte, pero hemos tenido un aprendizaje y hemos aprendido de algunas situaciones que hemos tenido jugando como visitantes, por ejemplo, contra Monterrey controlamos todo el segundo tiempo y encontramos el gol al final. Tenemos que seguir mejorando, buscando soluciones defensivas y mantener el volumen futbolístico que estamos teniendo", adelantó.

Fue muy franco el entrenador santista, respecto a que no esperaba que su equipo obtuviera un resultado tan claro y abultado ante La Franja en el partido de ida: "la diferencia siempre con cualquier equipo es chica, pero siempre pregono a los jugadores que la mejor defensa que podemos tener, es buscar otro gol adicional al que ya hicimos. Uno siempre sueña con este tipo de partidos, pero mentiría si digo que pensaba en conseguir una diferencia tan grande".

NO SE CONFÍA

Cuestionado sobre si el 3-0 es ya definitivo, Guillermo Almada respondió: "no, para nada. Hace muchos años que estoy en el futbol y sería un error muy grande de nuestra parte el pensar que esto ya está tirado. Pasaron 90 minutos, pero es un partido de 180, nuestro objetivo aún no está logrado y hasta que no sea así, vamos a festejar, sobre todo porque Puebla ha dado muestras de rebeldía, de jerarquía. Hasta que no termine el partido el domingo, estaremos dando por finalizada la serie", consideró sereno el mandamás de los laguneros.

Finalmente, Guillermo se mostró feliz por los desempeños que han tenido durante la liguilla el defensor Félix Torres y el atacante Ayrton Preciado, dos jugadores que en algún momento del torneo fueron duramente criticados y hoy son aplaudidos por los aficionados: "yo no tenía ninguna duda con ellos. A veces se le castigaba a Félix, pero hoy está convertido, si no en el mejor defensa del futbol mexicano, en uno de los mejores. Ayrton sufrió mucho, junto a su familia, pero ahora está retomando su nivel, trabajamos juntos, lo pusimos a jugar cuando aún no estaba en buen nivel pero necesitábamos darle continuidad, hoy está mostrando muy buenas cosas", culminó.