A la cárcel 10 años, exescolta en Monclova

Familiares de Luis Angel Leija, quien murió baleado por un ex escolta de un gobernador de Coahuila, impugnarán la sentencia contra el homicida y la reclasificación del delito que le redujo el castigo al acusado. Rene Moreno Aguila, tío de Famide Luis Ángel, víctima fatal del ex escolta y policía estatal Ernesto "R", encabezó la manifestación en el exterior del centro de justicia penal, para exigir el más alto castigo al imputado.

La reclasificación de delito reduce la penalidad. Con la acusación original de homicidio calificado por haberse cometido con ventaja, pudo haber alcanzado 25 años de prisión el ex escolta.

Por el delito de homicidio atenuado por haberse cometido en riña en calidad de provocado fue sentenciado a ser internado en la prisión por 10 años. El tribunal que encontró culpable por el delito de "homicidio atenuado en riña con carácter de provocado" estableció una penalidad privativa de la libertad de 10 años de prisión.

Con este castigo, el ex elemento de seguridad y ex custodio no obtendrá ningún beneficio para salir de prisión.