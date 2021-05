Cae camión en zanja realizada por Simas Torreón

Derivado de una obra sin señalamientos de precaución y en la mitad de un crucero ocurrió un accidente vial durante la mañana del jueves, cuando un camión repartidor de cilindros de gas cayó a una zanja que dejaron días atrás trabajadores del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón.

Los hechos se registraron alrededor de las 09:00 horas de ayer, cuando un camión de una empresa gasera circulaba de norte a sur por la calle Artículo 123, en la colonia Lázaro Cárdenas. Al llegar al cruce con la avenida Huelguistas de Río Blanco, el eje izquierdo de la unidad quedó completamente hundido en una zanja de la zona, misma que en apariencia tenía solo unos centímetros de profundidad, pero de la que posteriormente se dijo que alcanzaba una profundidad de al menos 1. 40 metros.

El conductor del vehículo quedó con algunos golpes menores, pero debido a la humedad de la tierra el vehículo siguió atascándose, de tal forma que bloqueó la puerta de su lado, entonces tuvo que salir por la ventana y reptando entre las aguas turbias del suelo. Minutos más tarde arribaron al sitio algunos compañeros de trabajo, quienes verificaron que el joven chofer estaba sin lesiones de gravedad y le prestaron los primeros apoyos.

Vecinos del sector señalaron que los trabajos iniciaron una semana atrás de parte del Simas Torreón, cuando empleados municipales acudieron a la zona para desazolvar un drenaje cercano, sin embargo siguieron con las obras hasta que atinaron abrir la zanja en la calle Artículo 123, en la cual solamente dejaron una cinta plástica de precaución y que eventualmente desapareció por acción del viento o de otros factores.

De esa forma la zanja quedó al descubierto y generando riesgo para conductores, peatones y animales callejeros. Según testimonios de los mismos habitantes fueron al menos otros dos vehículos los que cayeron a la misma, siendo sacados con ayuda de sus propietarios o de los mismos vecinos.

"Siempre es lo mismo, vienen y hacen sus hoyos, ahí los dejan y por eso pasan estas cosas, uno como quiera ya sabe, pero algún niño o una persona grande se puede caer, en la noche no se ve nada… Deberían de arreglar ya, tienen días y días y no avanzan, puros hoyos por todos lados, no es posible que no acaben", reclamó la señora Gloria Martínez, habitante de la calle Artículo 123.

COLAPSO FUE POR FUGA DE AGUA: SIMAS

Por su parte, el Simas Torreón envió una cuadrilla de trabajadores al lugar de la zanja para acelerar los trabajos de reparación, además su oficina de Comunicación Social indicó que el colapso en el suelo del lugar se debió a una fuga de agua potable cerca del sitio, no a un trabajo inconcluso del organismo, además se precisó que el área jurídica del Simas Torreón se encuentra en total disponibilidad para recibir alguna posible queja por reparación del daño.

A detalle

Los hechos. *El percance ocurrió cerca de las 9 de la mañana cuando el camión circulaba de norte a sur por la calle Artículo 123 en la colonia Lázaro Cárdenas. *Fue en el cruce con la avenida Huelguistas del Río Blanco donde ocurrió el percance. * El chofer de la unidad no tuvo lesiones de gravedad.