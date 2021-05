Algodoneros del Unión Laguna cantan el 'Playball' en León

La aventura de la temporada 2021 en la Liga Mexicana de Beisbol, iniciará esta noche para los Algodoneros del Unión Laguna, quienes visitarán a los Bravos de León en el estadio Domingo Santana, de la bella ciudad guanajuatense.

El juego comenzará a las 19:15 horas, previa ceremonia de inauguración, para dar paso al primero de los 66 encuentros que disputará cada equipo en esta recortada temporada 2021, reanudando las acciones de la LMB, luego de que el año pasado se canceló la temporada debido a la pandemia global. Omar Malavé otorgará la responsabilidad de abrir el juego desde la lomita al estadounidense James Clayton Russel, mientras que por los Bravos, comandados por Tim Johnson, abrirá el venezolano Gabriel García, por lo que se espera un atractivo duelo de serpentineros zurdos.

TRANSPIRAN CONFIANZA

Previo a la jornada inaugural, el equipo Guinda ofreció ayer una conferencia de prensa en las instalaciones del estadio de beisbol de la Revolución, donde comparecieron el presidente ejecutivo del club, Guillermo Murra Marroquín, además del gerente deportivo, Francisco Méndez y el lanzador dominicano Jenrry Mejía. "Hoy tengo muchos nervios, pero también emoción y estoy ansioso por volver a ver beisbol, luego de 21 meses en que las actividades estuvieron detenidas. Hicimos una buena inversión en el estadio, en el espectáculo que vamos a ofrecer y en los peloteros, así que hoy nos sentimos listos para arrancar con la temporada y buscar nuestro primer objetivo, que es el calificar a los playoffs", señaló Murra, luciendo una sonrisa.

66 JUEGOS contiene el calendario de la temporada 2021 en la Liga Mexicana de Beisbol

Los tres asistentes a la reunión informativa coincidieron en el optimismo que existe de cara al inicio de campaña, confiando en que se cuenta con un buen equipo para competir ante cualquiera: "probablemente los aficionados se dejan llevar por los nombres de ligamayoristas que han llegado a reforzar a otros equipos, pero a mí ninguno de esos nombres me gustan más que Jenrry Mejía. Todos nuestros extranjeros son peloteros que han pasado por las Grandes Ligas, acompañados por jóvenes que se siguen desarrollando, van a mostrar su potencial y a aprender de quienes tienen mayor experiencia. Obviamente no me gustó que perdimos muchos juegos en la pretemporada, pero la intención de Omar (Malavé) era probar a absolutamente todos los peloteros disponibles y eso se logró", complementó el directivo.

ROTACIÓN

Por su parte, "Chipper" Méndez dio a conocer la rotación Guinda para los primeros tres juegos en León: "hoy va a abrir Russel, mañana va Rafael Pineda y el domingo abrirá Elián Leyva, para el juego inaugural aquí en Torreón, el martes, está anunciado Luis Gamez y el quinto abridor es Aldo Montes", señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Algodoneros de Unión Laguna (@algodonerosunionlaguna)

Un sonriente Jenrry Mejía se dijo completamente preparado para su primera aventura en la LMB: "veo gran cantidad de jóvenes y eso me hace muy feliz, vamos a dar el cien por ciento en el terreno de juego cada día, siempre con positivismo, trabajo y fe en Dios", sentenció.