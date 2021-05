Se retirará Madero de convenio estatal de seguridad

Tras la separación del cargo del director de Seguridad Pública en Francisco I. Madero Jesús Sánchez Faire, el alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez, advirtió que se retirará del convenio de seguridad que tiene con el Gobierno del Estado para trabajar bajo la figura del Mando Único, además que presentará una controversia constitucional para sacar a las corporaciones estatales del municipio, puesto que invaden la autonomía del municipio, realizando labores de Policía preventiva.

El edil manifestó que el miércoles recibió un oficio, en donde el Estado le comunicaba el retiro del jefe de la Policía, así como los dos elementos comisionados como sus escoltas, los cuales se encargaban de su seguridad desde que se postulo para la candidatura a la alcaldía, hace alrededor de 3 años pues denunció recibir amenazas.

El masaje que dio mediante Facebook, la noche del miércoles el edil manifestó que el Gobierno del Estado, violenta el convenio que en su momento se realizó y manifestó que, acudiría a la Ciudad de México para pedir el apoyo a la Guardia Nacional, a quienes les daría posesión en los siguientes días.

"A sabiendas de que se encuentra en un momento complicado, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, por qué es una frenta directa hacia la institucionalidad del municipio. A sabiendas de todo lo que ha pasado, desde hace tres años que recibí la primera amenaza y después de meses de una segunda amenaza y ahora con todo lo que ha pasado de la planta (despepite) donde defendimos a muchos ejidatarios y del módulo de riego y ahora que también recibimos amenazas de parte de una persona, recibimos está noticia y desde este momento me voy a hacer cargo de la seguridad pública como presiente municipal".

Ávalos Rodríguez, manifestó que el asunto obedece al contexto político que prevalece actualmente, pues como ya se sabe el busca la reelección.

"Vamos a avisar al estado que nos vamos a salir del Mando Único, no tiene caso, no respetan la institucionalidad, no respetan los convenios y no puedo entender que lo traten político el asunto, que en estos tiempos electoral y que estén haciendo este tipo de jugarretas y te creo que no da vale.

En un segundo video el acalde manifestó que, desde la noche del miércoles se observa la presencia de unas 12 unidades de elementos de la Policía Civil Coahuila (PPC), y de la Policía de Acción y Reacción (PAR) o (GATES), a quienes acusó de violentar las garantías individuales de los ciudadanos, ya que realizaban rondines de vigilancia y revisiones en diversos puntos de la ciudad, "en un acto desperado político".

Ayer jueves subió otro vídeo a sus redes sociales en donde advertía que presentaría una controversia constitucional, puesto que se violenta el artículo 115, con los retenes que se colocaron, además de que se observó que dos helicópteros sobrevolaban el municipio.

"Están colocando retenes anticonstitucionales tratando de amedrentar al pueblo, de intimidar a la gente. Ya fueron algunos GATES con compañeros que venden burritos, que se trabajan de gallo a grillo con su negocito y diciéndoles que van a trabajar con ellos, que no que tanto o que si no van a ir a reventar a no sé cuánta gente. Puras tonterías a lo que ellos están acostumbrados. Yo les digo que no se preocupen que esto se va a acabar rapidísimo y vamos a presentar la controversia constitucional por violentar la autonomía del municipio, de invadir esferas realizando labores de Policía Preventiva".

Aunque trascendió que Jesús Sánchez había sido detenido por personal de la Fiscalía, extraoficialmente se pudo conocer que solo fue separado del cargo.

Les realizarán exámenes de confianza

Mediante un boletín de prensa, el Gobierno del Estado informó que el director de la Policía de Francisco I. Madero, Jesús Sánchez Fraire, así como los dos escoltas del alcalde fueron enviados para aplicarles los exámenes de Control y Confianza.

En el documento se da a conocer que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el funcionario y sus elementos fueron citados al Centro de Evaluación y Control de Confianza, con la finalidad de medir el desempeño y competencias profesionales que se aplican para el ingreso y permanencia de los servidores públicos.

En este caso también les tocó ser citados a los elementos de seguridad personal del alcalde del referido Municipio, Jonathan Ávalos Rodríguez.

Al igual que a los elementos de seguridad de Francisco I. Madero, se citó al mismo Centro de Evaluación y Control de Confianza a los mandos de seguridad pública de los municipios de Viesca, San Pedro de las Colonias y Matamoros, todos ellos pertenecientes a la región Laguna.

Cabe destacar que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado realizan rondines y acciones de vigilancia en el municipio de Francisco I. Madero.