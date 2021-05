Llaman a gobernador de Durango a 'no meterse en el proceso'

El líder nacional de Morena, Mario Delgado pidió al gobernador de Durango, José Rosas AispuroTorres, "sacar las manos del proceso" y no olvidar que firmó el Pacto Nacional por la Democracia. Mientras que a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) pide sanciones para el caso de las despensas.

Delgado denunció la supuesta intromisión del Estado a través de los maestros, quienes presuntamente se les ha pedido operar a favor de los candidatos de la Alianza PRI, PAN y PRD bajo la amenaza de cambiar sus condiciones laborales.

"Es muy penoso ver a los funcionarios de gobierno del Estado empezando a coaccionar a los maestros y funcionarios estatales para evitar el avance de nuestro movimiento. Desde aquí le digo al gobernador que no se le olvide que los delitos electorales son delitos graves, son delitos de cárcel para eso modificamos la Constitución".

VER MÁS: Recibirá Gómez Palacio más de 284 mil boletas

Y recordó que "los gobernadores incluido Rosas Aispuro fueron al Palacio Nacional a firmar el Acuerdo Nacional por la Democrática, ya se le olvidó, o no cuenta su firma o no tiene palabra, a qué se comprometieron, a no meterse. Que se contengan que se amarren las manos, que no desvíen recursos públicos". También hizo alusión al caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que enfrenta una orden de aprehensión en su contra. "Se acabó la impunidad, que se va a aplicar la ley sea quien sea'".

Sobre el tema del camión de despensas, tema que calificó como escándalo nacional, pidió a la Fepade aplicar sanciones, "donde hay claros vínculos de funcionarios de gobierno y presentamos oportunamente la denuncia… le exigimos a la Fiscalía de Delitos Electorales que queremos que haya una actualización que no se quede como una denuncia y que haya sanciones a los responsables porque claramente quieren incidir en las decisiones del próximo 6 de junio".